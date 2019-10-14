Футбол

Вести.RuВести.RuФутболисты Англии разгромили Болгарию. Матч омрачили расисты

Болгария — Англия
0 – 6
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Васил Левски»
4′
Джордан Хендерсон
7′
Маркус Рэшфорд
20′
Росс Баркли
32′
Росс Баркли
45′+4′
Рахим Стерлинг
Георий Сармов
Божидар Краев
46′
Исмаил Иса
Галин Иванов
68′
69′
Рахим Стерлинг
72′
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
73′
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
76′
Маркус Рэшфорд
Каллум Уилсон
Вандерсон
Кристиян Малинов
76′
85′
Харри Кейн
Очередной тур отборочных матчей к футбольному чемпионату Европы 2020 года принес крупный выигрыш сборной Англии, которая на сей раз разгромила соперников из Болгарии на их поле – 6:0. Лидером атак британцев стал Харри Кейн, который забил последний, шестой гол, но при этом еще трижды ассистировал партнерам.
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