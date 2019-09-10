Футбол
Sports.ruАнглия выиграла все 4 матча в отборе к Евро с общим счетом 19:4
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
|1′
Валон Бериша
Рахим Стерлинг
|8′
Харри Кейн
|19′
Мергим Войвода
|38′
Джейдон Санчо
|44′
Джейдон Санчо
|45′+1′
|46′
Флорент Муслия
Леарт Пакярада
|49′
Валон Бериша
|55′
Ведат Мурики
|59′
Идрис Воца
Анель Рашкай
|64′
Бесар Халими
|65′
Леарт Пакярада
|70′
Фидан Алити
|83′
Валон Бериша
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
|84′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
|85′
|85′
Валон Бериша
Флорен Хасани
|86′
Анель Рашкай
Англия
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
2
Александер-Арнолд
5
Кин
6
Магуайр
3
Чилуэлл
7
Стерлинг
4
Райс
18
Маунт
8
Хендерсон
21
Рэшфорд
9
Кейн
12
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
3
Алити
2
Хадерджонай
19
Пакярада
6
Рашкай
9
Целина
8
Халими
7
Хасани
18
Мурики
Косово
Расстановка 4‑5‑1
В квалификации Евро-2020 сборная Англии дома обыграла команду Косово (5:3). Англичане выиграли все четыре матча в отборочном турнире к чемпионату Европы с общим счетом 19:4 и лидируют в группе A, набрав 12 очков. На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча Англия – Косово в прямом эфире.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 18:40, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге задержан грабитель, укравший сумку с пенсией у старушки
9 сентября в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что неизвестный отобрал у нее сумку с деньгами и наручные часы.
78.ru 17:12
Финансы
Citi: золото может подорожать до $2000 за унцию
Во вторник к 18.00 мск унция стоила $1494,4; с начала года она подорожала на 17%.
Ведомости 17:29
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Российская газета 18:25
Гаджеты
Apple представила три новые модели iPhone
Коммерсантъ 14:31
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Экономика
В России увеличат детские пособия
С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Спорт
Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске
Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске.
Спорт-Экспресс 17:10
Происшествия
Пассажирский лайнер возвращается в Екатеринбург из-за неполадки
В Екатеринбурге ожидают приземление пассажирского лайнера А330, который вылетел из аэропорта Кольцова и направлялся в Китай.
РЕН ТВ 18:22
Финансы
Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей
Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.
REGNUM 08:44
Политика
Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи из-за ракетного удара
Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи в городе Ашдоде после срабатывания сирен воздушной тревоги.
Известия 15:02
Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК 14:08
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы.
Российская газета вчера в 23:55
Политика
Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Общество
В Москве назвали новые площадки фестиваля «Круг света»
RT на русском 16:24
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело 00:12
Происшествия
В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Комсомольская правда 11:37
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Наука
Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров
Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
Ugpressa.ru 15:40
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Рамос считает, что Ван Дейк должен получить «Золотой мяч»
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заслуживает «Золотой мяч».
Bookmaker-ratings.ru 12:17
Общество
На склоне Мамаева кургана в Волгограде нашли мину
Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ЮВО, опасная находка была обнаружена на южном склоне Мамаева кургана в 200 метрах от "Храма всех Святых" трактористом при создании противопожарной полосы во время вспахивания земли.
Высота 102 07:05
Общество
В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины
Власти Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины.
Lenta.ru 13:16
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31