Футбол

Sports.ruSports.ruАнглия выиграла все 4 матча в отборе к Евро с общим счетом 19:4

Англия — Косово
5 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
1′
Валон Бериша
Рахим Стерлинг
8′
Харри Кейн
19′
Мергим Войвода
38′
Джейдон Санчо
44′
Джейдон Санчо
45′+1′
46′
Флорент Муслия
Леарт Пакярада
49′
Валон Бериша
55′
Ведат Мурики
59′
Идрис Воца
Анель Рашкай
64′
Бесар Халими
65′
Леарт Пакярада
70′
Фидан Алити
83′
Валон Бериша
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
84′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
85′
85′
Валон Бериша
Флорен Хасани
86′
Анель Рашкай
В квалификации Евро-2020 сборная Англии дома обыграла команду Косово (5:3). Англичане выиграли все четыре матча в отборочном турнире к чемпионату Европы с общим счетом 19:4 и лидируют в группе A, набрав 12 очков. На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча Англия – Косово в прямом эфире.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Англия выиграла все 4 матча в отборе к Евро с общим счетом 19:4

Sports.ru16:39

Англия – Косово: прогноз Александра Неценко на квалификационный матч Евро-2020

Чемпионат12:00

Экспресс дня 10 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ru03:03

Англия — Косово. Смотреть онлайн

Sport24.ru13:50

На что ставить в матче Англия - Косово

Все про Спорт ру11:43

Англия – Косово. Эксперт Betfair: «Хозяева будут громить»

Букмекеры.рф07:56

Сборная Англии выиграла все четыре матча отбора Евро-2020 с общим счетом 19:4

Бомбардир.ру18:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 18:40, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге задержан грабитель, укравший сумку с пенсией у старушки

9 сентября в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что неизвестный отобрал у нее сумку с деньгами и наручные часы.
78.ru 17:12
Финансы

Citi: золото может подорожать до $2000 за унцию

Во вторник к 18.00 мск унция стоила $1494,4; с начала года она подорожала на 17%.
Ведомости 17:29
Космос

Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

Российская газета 18:25
Гаджеты

Apple представила три новые модели iPhone

Коммерсантъ 14:31
Происшествия

Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

REGNUM 17:38
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Экономика

В России увеличат детские пособия

С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Политика

Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Спорт

Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске

Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске.
Спорт-Экспресс 17:10
Происшествия

Пассажирский лайнер возвращается в Екатеринбург из-за неполадки

В Екатеринбурге ожидают приземление пассажирского лайнера А330, который вылетел из аэропорта Кольцова и направлялся в Китай.
РЕН ТВ 18:22
Финансы

Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей

Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.
REGNUM 08:44
Политика

Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи из-за ракетного удара

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи в городе Ашдоде после срабатывания сирен воздушной тревоги.
Известия 15:02
Политика

Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК 14:08
Общество

До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов

Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы.
Российская газета вчера в 23:55
Политика

Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США

В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Общество

В Москве назвали новые площадки фестиваля «Круг света»

RT на русском 16:24
Кино

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика

Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников

По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело 00:12
Происшествия

В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей

Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Комсомольская правда 11:37
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Наука

Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров

Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
Ugpressa.ru 15:40
Политика

Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский

По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Футбол

Рамос считает, что Ван Дейк должен получить «Золотой мяч»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заслуживает «Золотой мяч».
Bookmaker-ratings.ru 12:17
Общество

На склоне Мамаева кургана в Волгограде нашли мину

Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ЮВО, опасная находка была обнаружена на южном склоне Мамаева кургана в 200 метрах от "Храма всех Святых" трактористом при создании противопожарной полосы во время вспахивания земли.
Высота 102 07:05
Общество

В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины

Власти Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины.
Lenta.ru 13:16
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество

Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

Газета.Ru вчера в 16:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Республика Косово
Государство в Европе
Частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове, в географическом регионе Косово. Столица - Приштина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Англия
Страна
Страна, являющаяся крупнейшей административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Население Англии составляет 84% от общего числа населения Великобритании. Столица - Лондон, крупнейший город Соединённого Королевства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное