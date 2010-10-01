В квалификации Евро-2020 сборная Англии дома обыграла команду Косово (5:3). Англичане выиграли все четыре матча в отборочном турнире к чемпионату Европы с общим счетом 19:4 и лидируют в группе A, набрав 12 очков. На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча Англия – Косово в прямом эфире.

Англия выиграла все 4 матча в отборе к Евро с общим счетом 19:4

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