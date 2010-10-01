Футбол
Sports.ruАнглия выиграла все 4 матча в отборе к Евро с общим счетом 19:4
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
|1′
Валон Бериша
Рахим Стерлинг
|8′
Харри Кейн
|19′
Мергим Войвода
|38′
Джейдон Санчо
|44′
Джейдон Санчо
|45′+1′
|46′
Флорент Муслия
Леарт Пакярада
|49′
Валон Бериша
|55′
Ведат Мурики
|59′
Идрис Воца
Анель Рашкай
|64′
Бесар Халими
|65′
Леарт Пакярада
|70′
Фидан Алити
|83′
Валон Бериша
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
|84′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
|85′
|85′
Валон Бериша
Флорен Хасани
|86′
Анель Рашкай
Англия
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
2
Александер-Арнолд
5
Кин
6
Магуайр
3
Чилуэлл
7
Стерлинг
4
Райс
18
Маунт
8
Хендерсон
21
Рэшфорд
9
Кейн
12
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
3
Алити
2
Хадерджонай
19
Пакярада
6
Рашкай
9
Целина
8
Халими
7
Хасани
18
Мурики
Косово
Расстановка 4‑5‑1
В квалификации Евро-2020 сборная Англии дома обыграла команду Косово (5:3). Англичане выиграли все четыре матча в отборочном турнире к чемпионату Европы с общим счетом 19:4 и лидируют в группе A, набрав 12 очков. На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча Англия – Косово в прямом эфире.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области
Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Наука
Физики научились охлаждать отрицательные ионы
Немецкие физики за две минуты охладили облако отрицательных ионов кислорода от 13000 до 3800 кельвин, отсеивая «горячие» ионы с помощью лазера.
N+1 вчера в 08:41
Единоборства
Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
Инфо24 14:53
Политика
Медведчук попросил журналистов бороться за свободу слова на Украине
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что журналисты должны бороться за свободу слова на Украине.
Газета.Ru 18:26
Кино
Хабенский рассказал, что его радует в российском кинематографе
Президент международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Константин Хабенский рассказал на пресс-конференции во Владивостоке, что его радует и огорчает в российском кинематографе и чему российские специалисты могут научить иностранных коллег.
РИА Новости 07:11
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Происшествия
В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Комсомольская правда 11:37
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 08 сентября в 16:44
Политика
Британский генерал предупредил о новом соперничестве с Россией
COBRA расшифровывается как Cabinet Office Briefing Room A («Комната "А" заседаний кабинета министров») — чрезвычайный правительственный комитет, который занимается координацией действий органов британского правительства в случаях региональных или национальных кризисов, а также во время зарубежных событий, которые имеют серьезные последствия для страны.
Известия 19:24
Гаджеты
Корпорация Apple презентует новые модели iPhone
МонаВиста 08:19
Происшествия
Украинских моряков поймали на перевозке двух тонн кокаина
Уголовный суд Лилля во вторник, 10 сентября, приговорил девять украинских моряков к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет за перевозку более 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы.
Lenta.ru 16:35
Наука
Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров
Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
Ugpressa.ru 15:40
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил с должности своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявив о том, что к этому его привели разногласия с чиновником, который был известен как сторонник жесткой линии еще со времен работы в администрации Джорджа Буша - младшего.
Газета.Ru 13:37
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК 20:09
Политика
В Кремле рассказали о вывезенном из России «американском шпионе»
Вчера телеканал CNN заявил, что ЦРУ вывезло из России своего агента, являвшегося одним из самых высокопоставленных чиновников в российском правительстве.
RuNews24.ru 08:10
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Экономика
Споры по ОСАГО притираются к омбудсмену
Основная доля жалоб касалась ОСАГО — 96,3%. Напомним, с 1 июня автовладелец не может подать в суд на страховщика без предварительного рассмотрения спора у финуполномоченного.
Коммерсантъ 08:41
Гаджеты
Новый внешний аккумулятор Xiaomi получил ёмкость на 10 000 мАч
В новинке установили батарею на 10 000 мАч, а также функцию беспроводной зарядки.
Astera 11:57
Авто
BMW представила новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Политика
Трамп на год продлил санкции за «иностранное вмешательство в выборы»
Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы в США», который был введен год назад.
Известия 19:43