Футбол

Sports.ruSports.ruАнглия выиграла все 4 матча в отборе к Евро с общим счетом 19:4

Англия — Косово
5 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
1′
Валон Бериша
Рахим Стерлинг
8′
Харри Кейн
19′
Мергим Войвода
38′
Джейдон Санчо
44′
Джейдон Санчо
45′+1′
46′
Флорент Муслия
Леарт Пакярада
49′
Валон Бериша
55′
Ведат Мурики
59′
Идрис Воца
Анель Рашкай
64′
Бесар Халими
65′
Леарт Пакярада
70′
Фидан Алити
83′
Валон Бериша
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
84′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
85′
85′
Валон Бериша
Флорен Хасани
86′
Анель Рашкай
1 фото
В квалификации Евро-2020 сборная Англии дома обыграла команду Косово (5:3). Англичане выиграли все четыре матча в отборочном турнире к чемпионату Европы с общим счетом 19:4 и лидируют в группе A, набрав 12 очков. На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча Англия – Косово в прямом эфире.
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Англия выиграла все 4 матча в отборе к Евро с общим счетом 19:4

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