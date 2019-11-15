Футбол
Евро-футбол.руАнглия забила 7 голов Черногории, дубль Краля вывел Чехию на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 ноября
Wembley Arena
Алекс Окслейд-Чемберлен
|11′
Харри Кейн
|18′
Харри Кейн
|24′
Маркус Рэшфорд
|30′
|32′
Марко Вешович
Харри Кейн
|37′
|46′
Ристо Радунович
Момчило Распопович
Харри Кейн
Тэмми Абрахам
|56′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джеймс Мэддисон
|56′
|65′
Владимир Йовович
Бранислав Янкович
Александар Шофранац
|67′
Мэйсон Маунт
Джо Гомес
|70′
|74′
Сеад Хакшабанович
Александар Больевич
Тэмми Абрахам
|84′
Англия
Расстановка 4‑3‑3
1
Пикфорд
2
Александер-Арнолд
6
Магуайр
5
Стоунз
3
Чилуэлл
19
Мэддисон
4
Уинкс
15
Гомес
11
Рэшфорд
22
Абрахам
7
Санчо
12
Миятович
7
Вешович
20
Шофранац
22
Симич
2
Распопович
8
Хочко
5
Лагатор
4
Вукчевич
23
Янкович
11
Бечирай
21
Больевич
Черногория
Расстановка 4‑3‑3
В отборочной группе А Евро-2020 сборная Англии разгромила Черногорию и досрочно заняла первое место. Уже в первом тайме британцы забили пять мячей, а форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн оформил хет-трик.
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Кейн уничтожил Черногорию и вывел Англию на Евро! Главное из сегодняшних матчей отбора
Sport24.ru14 ноября в 17:38
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
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