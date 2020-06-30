Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна Кружель.

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Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщило «РИА Новости» во вторник, 30 июня, со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.

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