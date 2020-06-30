Коронавирус

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Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщило «РИА Новости» во вторник, 30 июня, со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.
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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна Кружель.
РИА Новости04:20

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У Аниты Цой обнаружили коронавирус

ТАСС04:51

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Уфа1.ру04:41

Анита Цой госпитализирована в столичную больницу с COVID-19

Пятый канал04:27

Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

Lenta.ru04:29

Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

Газета.Ru04:27

У Аниты Цой выявили коронавирус

RT на русском04:29

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

РИА Новости04:20
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Космос

В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ 27 июня в 08:20
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Общество

Постепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020

Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии.
Интересная Россия вчера в 23:41
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Здоровье

В Свердловской области выявили 276 новых носителей коронавируса

Екатеринбург, 30 июня 2020, 10:56 — REGNUM На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 276 человек.
REGNUM 03:56
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Экспресс газета 04:44
Происшествия

Назван четвертый потерпевший в деле устроившего ДТП Ефремова

В деле артиста Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

Рудник «АЛРОСА» в Якутии возобновит штатную работу после пожара

После пожара и проверки горноспасателей рудник "Интернациональный" продолжит штатную работу, сообщили в алмазодобывающей компании "АЛРОСА".
Интерфакс 03:29
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Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Общество

Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:22
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Происшествия

В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 02:31
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Шоу-бизнес

Трансгендерная модель попозировала для Vogue топлес в поддержку ЛГБТ

Lenta.ru 03:59
Технологии

Большинство популярных сайтов уличили в сложности удаления аккаунтов

Пользователи большинства популярных интернет-ресурсов не могут удалить свой аккаунт нажатием одной кнопки.
АБН 04:37
Происшествия

В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
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Баскетбол

В США футболистки разрыдались во время акции в поддержку темнокожих

Участницы футбольного клуба «Чикаго» не смогли сдержать эмоции в то время, как перед матчем начал играть гимн Соединенных Штатов.
CT news вчера в 06:49
Общество

В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией

Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском вчера в 11:05
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Экономика

В период самоизоляции 38% россиян впервые совершили покупки в интернете

В период самоизоляции 38% россиян впервые воспользовались платформами электронной торговли (e-commerce), сообщил гендиректор Visa в России Михаил Бернер на конференции "Прокачай бизнес".
Интерфакс 04:52
Происшествия

В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя

Коммерсантъ 03:13
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Транспорт

По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Происшествия

Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане

Газета.Ru 02:28
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Политика

МИД РФ назвал деструктивной позицию США в отношении ядерных испытаний

Москва призывает государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сделать это.
Российская газета 03:07
Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Космос

SpaceX выведет на орбиту третий спутник GPS для ВВС США

Газета.Ru вчера в 17:17
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Анита Цой
Российская певица
Российская певица, телеведущая и филантроп корейского происхождения. Заслуженная артистка России. Официально творческую деятельность под именем «Анита» начала в 1996 году.
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