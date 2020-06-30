Коронавирус

РБКРБКАниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певицу Аниту Цой госпитализировали в одну из столичных больниц с коронавирусом. Об этом сообщила РБК представитель артистки Анна Кружель. По ее словам, Цой соблюдала необходимые меры предосторожности, поэтому трудно определить, где она могла заразиться.
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с чего всё началось

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна Кружель.
РИА Новости04:20

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49-летнюю Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

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Анита Цой госпитализирована в столичную больницу с COVID-19

Пятый канал04:27

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

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