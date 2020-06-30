Коронавирус
РБКАниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Певицу Аниту Цой госпитализировали в одну из столичных больниц с коронавирусом. Об этом сообщила РБК представитель артистки Анна Кружель. По ее словам, Цой соблюдала необходимые меры предосторожности, поэтому трудно определить, где она могла заразиться.
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с чего всё началось
Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна Кружель.РИА Новости04:20
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Политика
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Политика
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Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
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Здоровье
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Российская газета 02:21
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Спорт-Экспресс 06:18
Политика
Путин сегодня обратится к россиянам
Президент России 30 июня выступит с телеобращением в преддверии основного дня голосования по поправке к Конституции.
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Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Политика
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С сегодняшнего дня украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста в правительственном квартале в Киеве.
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Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Общество
Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за коронавируса
Переболевшие коронавирусом, особенно мужчины, могут столкнуться с бесплодием.
BFM.ru 04:47
Общество
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В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
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Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Первый Тульский 02:31
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим
Денежное довольствие военнослужащих и силовиков в России вырастет на 3 процента с 1 октября.
Парламентская газета 06:18
Армия и оружие
Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет
У Пентагона нет подтверждений информации, опубликованной в газете The New York Times, о приписываемой Москве причастности к атакам запрещенного в РФ движения «Талибан» на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.
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Замужем за Гошей Куценко Мария Порошина была пять лет. Актриса смогла забеременеть, но потеряла ребенка.
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Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
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Председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).
Известия 06:37
Экономика
Подорожают жилищно-коммунальные услуги
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета вчера в 09:23
Общество
В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции
Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
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Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Глава государства в своем обращении к россиянам в связи с голосованием по конституции отметил: «Когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи».
Дагестанская правда 06:38