Коронавирус

РБКРБКАниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певицу Аниту Цой госпитализировали в одну из столичных больниц с коронавирусом. Об этом сообщила РБК представитель артистки Анна Кружель. По ее словам, Цой соблюдала необходимые меры предосторожности, поэтому трудно определить, где она могла заразиться.
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с чего всё началось

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна Кружель.
РИА Новости04:20

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49-летнюю Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

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«К сожалению, информации пока нет»: Анита Цой подхватила коронавирус

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Пятый канал04:27

У Аниты Цой обнаружили коронавирус

ТАСС04:51

Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

Lenta.ru04:29

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

РБК05:11

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

РИА Новости04:20
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Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Экспресс газета 04:44
Политика

Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату вместе с Лукашенко

За последнюю неделю президент Белоруссии второй раз участвует в мероприятиях с главой Российской Федерации.
Говорит Москва 05:24
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Политика

В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования

Голосование в течение нескольких дней по поправкам к Конституции на фоне пандемии коронавируса оправдано, позволяет избежать скоплений людей.
Российская газета 05:55
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Фигурное катание

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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Здоровье

Каждый четвертый летний лагерь Ленобласти решил не открываться

Всего в реестр организации отдыха и оздоровления детей, который ведет областной комитет общего и профессионального образования, включены 613 организаций, в том числе лагеря при школах, трудовые и палаточные лагеря.
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Общество

Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

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Российская газета 02:21
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Автоспорт

Сироткин продолжит быть резервным пилотом «Рено» в 2020 году

Российский гонщик Сергей Сироткин останется резервным пилотом «Рено» до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Спорт-Экспресс 06:18
Политика

Путин сегодня обратится к россиянам

Президент России 30 июня выступит с телеобращением в преддверии основного дня голосования по поправке к Конституции.
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
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Политика

Шахтёры объявили бессрочный протест в центре Киева

С сегодняшнего дня украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста в правительственном квартале в Киеве.
Rusvesna.su 05:51
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

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Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 06:10
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Общество

Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за коронавируса

Переболевшие коронавирусом, особенно мужчины, могут столкнуться с бесплодием.
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Общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
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Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Общество

Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября

В России детские пособия продолжат перечислять на карты Visa и Masterсard до 1 октября.
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Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим

Денежное довольствие военнослужащих и силовиков в России вырастет на 3 процента с 1 октября.
Парламентская газета 06:18
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Армия и оружие

Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет

У Пентагона нет подтверждений информации, опубликованной в газете The New York Times, о приписываемой Москве причастности к атакам запрещенного в РФ движения «Талибан» на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.
Аргументы и Факты 02:27
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Энергетика

Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Украины

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Шоу-бизнес

Мария Порошина рассказала, что потеряла ребенка в браке с Куценко

Замужем за Гошей Куценко Мария Порошина была пять лет. Актриса смогла забеременеть, но потеряла ребенка.
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
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Политика

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Председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).
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В Волгоградской области число жертв коронавируса увеличилось до 39

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Экономика

Подорожают жилищно-коммунальные услуги

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Анита Цой
Российская певица
Российская певица, телеведущая и филантроп корейского происхождения. Заслуженная артистка России. Официально творческую деятельность под именем «Анита» начала в 1996 году.
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