Коронавирус

РБКРБКАниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певицу Аниту Цой госпитализировали в одну из столичных больниц с коронавирусом. Об этом сообщила РБК представитель артистки Анна Кружель. По ее словам, Цой соблюдала необходимые меры предосторожности, поэтому трудно определить, где она могла заразиться.
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с чего всё началось

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна Кружель.
РИА Новости04:20

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«Не убереглась»: Цой попала в больницу с коронавирусом

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Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

Lenta.ru04:29

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Пятый канал04:27

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

РБК05:11
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Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
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Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
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Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
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Астрономы показали таинственно пропавшую звезду в карликовой галактике Кинмана.
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