Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна Кружель.

с чего всё началось

Певицу Аниту Цой госпитализировали в одну из столичных больниц с коронавирусом. Об этом сообщила РБК представитель артистки Анна Кружель. По ее словам, Цой соблюдала необходимые меры предосторожности, поэтому трудно определить, где она могла заразиться.

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