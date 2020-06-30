Коронавирус
РБКАниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Певицу Аниту Цой госпитализировали в одну из столичных больниц с коронавирусом. Об этом сообщила РБК представитель артистки Анна Кружель. По ее словам, Цой соблюдала необходимые меры предосторожности, поэтому трудно определить, где она могла заразиться.
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с чего всё началось
Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна Кружель.РИА Новости04:20
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Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
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Запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 05:01
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
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Экономика
Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий
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РИА Новости вчера в 07:12
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Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии
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В Петербурге на избирательном участке журналисту сломали руку
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Газета.Ru 07:25
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Autorating.ru 09:42
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
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На параде Победы впервые показали РСЗО «Торнадо-С»
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Финансы
Сбербанк предоставит «Аэрофлоту» кредит на 31 млрд руб. на пять лет
Сбербанк заключил с ПАО «Аэрофлот» кредитное соглашение на 31 млрд руб. сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе банка.
Агентство Москва 09:17
Здоровье
Как меняются меры по борьбе с коронавирусом в Хакасии с 1 июля
Правительством региона разработаны паспорта готовности для стоматологий, юридических лиц и предпринимателей, организующих санаторно-курортный отдых на территории Хакасии.
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Общество
Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%
Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
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ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Астрономы показали таинственно пропавшую звезду
Астрономы показали таинственно пропавшую звезду в карликовой галактике Кинмана.
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В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
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Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
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Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
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СК вновь прекратил уголовное дело бывшего главы ОП Александра Ландо
Следствие в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо по делу о мошенничестве вновь прекращено, сообщил источник "ОМ" в СК.
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Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
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Общество
Cirque du Soleil заявил о финансовых проблемах из-за коронавируса
Канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства из-за отмены представлений в связи с коронавирусом.
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Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra
Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 47 653 автомобилей Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.
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