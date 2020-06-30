Коронавирус
ФАНАниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве
Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Кружель. «Госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», — подчеркнула она.
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Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна Кружель.РИА Новости04:20
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Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:31 мск опустился на 26,44 пункта (0,1%) - до 25569,36 пункта.
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