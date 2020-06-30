Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна Кружель.

с чего всё началось

Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Кружель. «Госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», — подчеркнула она.

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве

Общество Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний. 703

Политика Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.

Общество Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. 68

Здоровье Крупные торговые центры Владимирской области откроют 6 июля Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 592

Политика ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против. 18K

Общество В Севастополе с 1 июля снимут блокпосты, введенные из-за коронавируса Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что работа блокпостов на въезде в город в целях профилактики коронавирусной инфекции отменятся с 1 июля. 3

Энергетика Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня. 588

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 30

Политика В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Экономика Dow Jones и S&P 500 растут, Dow Jones снижается Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:31 мск опустился на 26,44 пункта (0,1%) - до 25569,36 пункта.