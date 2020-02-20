Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

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