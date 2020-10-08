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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Анкара хочет пересмотреть цены на импортный российский газ

Как сообщила директор отдела по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, Турция имеет слишком сомнительный повод для требований о предоставлении скидок на импортируемое топливо. Ранее сообщалось, что новое шельфовое месторождение позволяет получить объем топлива в 320 миллиардов кубометров.В источнике
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Центр энергетической экспертизы

Анкара захочет скидку от Газпрома до разработки нового месторождения

Центр энергетической экспертизывчера в 11:53
Evo-rus.com

Анкара хочет пересмотреть цены на импортный российский газ

Evo-rus.comвчера в 05:18
Газета.Ru

Анкара хочет пересмотреть цены на импортный российский газ

Газета.Ru6 октября в 12:13
ToDay News Ufa

Анкара хочет пересмотреть ценовую политику на импортный российский газ

ToDay News Ufa7 октября в 16:58
Деловое.ТВ

Турция хочет пересмотреть цены на российский газ

Деловое.ТВ7 октября в 07:51
Новостной фронт

Турция пытается сбить цену на российский газ при помощи блефа

Новостной фронт7 октября в 06:59
RuNews24.ru

Турция хочет добиться у «Газпрома» скидки на поставку газа из России

RuNews24.ruвчера в 00:03

Профессор объяснил заслуги нобелевских лауреатов 2020 по физике

Важная заслуга Гензеля и Гез состоит в экспериментальном обнаружении чрезвычайно массивного и невидимого объекта в центре нашей Галактики, отождествляемого с черной дырой, заявил 7 октября ИА Красная Весна доктор физ-мат наук, профессор СФУ (вуз-участник проекта 5-100) Николай Еркаев.
Профессор объяснил заслуги нобелевских лауреатов 2020 по физике
ИА Красная Веснавчера в 05:14

Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс выступает в самой „мягкой“ эпохе в истории НБА»

Известный телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на заявление легенды «Детройта» Айзейи Томаса, который ранее назвал лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса самым совершенным игроком в истории НБА, а также величайшим в истории.
Sports.ruвчера в 16:58

В РФС оценили работу Черчесова в проигранном матче со Швецией

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал результат контрольного матча между сборными России и Швецией, который завершился поражением отечественной национальной команды.
Газета.Ruвчера в 16:27

Минобороны опубликовало видео испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Как сообщили в военном ведомстве, крылатая ракета, летевшая со скоростью более 9,5 тысячи километров в час (более 8 Махов), прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии 450 километров.
Evo-rus.comвчера в 07:15

Путин поручил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что по итогам встречи президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы глава государства поручил правительству подготовить предложения по вопросу возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.
Страна Советов on-lineвчера в 13:06

В Швейцарии оправдали россиянку, осужденную на пожизненное за убийство

Беспрецедентное дело россиянки Елены Джуссани, которую в 2018 году Швейцарский суд посадил пожизненно за убийство, которое совершил ее муж-иностранец, закончилось в четверг, 8 октября, полным ее оправданием.
Московский Комсомолецвчера в 13:57

МВД отрицает версию соратницы Навального о перевозке бутылки в Берлин

Службы новосибирского аэропорта Толмачево не обнаружили в багаже соратников оппозиционера Алексея Навального никаких бутылок с водой, сообщил замначальника следственного управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.
Коммерсантъвчера в 09:02

Минздрав порекомендовал россиянам провести дома предстоящие выходные

Ближайшие выходные жителям России лучше оставаться дома, отказавшись от посещения мест потенциального массового скопления людей – предупредил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Газета.Ruвчера в 12:30

Власти допустили штраф за противоречивую информацию об удаленке

В Москве компаниям, которые не предоставят данные о переведенных на удаленку сотрудниках или предоставят «противоречивую информацию», грозит административная ответственность, в частности штраф или приостановка деятельности.
РБК17:43