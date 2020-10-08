Анкара хочет пересмотреть цены на импортный российский газ
Как сообщила директор отдела по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, Турция имеет слишком сомнительный повод для требований о предоставлении скидок на импортируемое топливо. Ранее сообщалось, что новое шельфовое месторождение позволяет получить объем топлива в 320 миллиардов кубометров.В источнике
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Анкара хочет пересмотреть ценовую политику на импортный российский газ
ToDay News Ufa7 октября в 16:58