Как сообщила директор отдела по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, Турция имеет слишком сомнительный повод для требований о предоставлении скидок на импортируемое топливо. Ранее сообщалось, что новое шельфовое месторождение позволяет получить объем топлива в 320 миллиардов кубометров.

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