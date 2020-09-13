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REGNUM
REGNUM

Анкара наращивает военный бюджет

Иван Шилов © ИА REGNUM Военные расходы выросли Как передает Aktif Haber, в 2020 году по сравнению с предыдущими годами в государственном бюджете Турции предусмотрено намного больше средств на военные расходы и затраты, направленные на обеспечение безопасности — 145 миллиардов турецких лир, что составляет около 13% всего бюджета.В источнике
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REGNUM

Анкара наращивает военный бюджет

REGNUM04:32
Взгляд.ру

Дефицит бюджета США вырос в три раза

Взгляд.ру11 сентября в 14:54
Российская газета

Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

Российская газета9 сентября в 22:07
ИА Красная Весна

Дефицит федерального бюджета США в 2020 году превысил $3 трлн

ИА Красная Весна11 сентября в 14:21
Урал-пресс-информ

Дефицит бюджета Челябинской области с начала 2020 года вырос в 1,5 раза

Урал-пресс-информ11 сентября в 01:06
Страна Советов on-line

Дефицит государственного бюджета США превысил 3 триллиона долларов

Страна Советов on-line10 сентября в 13:04
Национальная служба новостей

Дефицит бюджета США за август вырос в три раза

Национальная служба новостей11 сентября в 14:44

Эксперт объяснил, зачем прохожие могут фотографировать чужое авто

Как пояснила преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, такие правонарушения, как парковка на газонах и в других неположенных местах, в основном фиксируются вручную.
РИАМО02:33
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Тактические учения России и Белоруссии пройдут с 14 по 25 сентября

«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестском в Республике Беларусь пройдёт плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», которое ежегодно проводится с 2015 года», — приводит сообщение департамента информации и массовых коммуникаций ведомства Интерфакс.
RT на русском04:16
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37