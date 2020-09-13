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Иван Шилов © ИА REGNUM Военные расходы выросли Как передает Aktif Haber, в 2020 году по сравнению с предыдущими годами в государственном бюджете Турции предусмотрено намного больше средств на военные расходы и затраты, направленные на обеспечение безопасности — 145 миллиардов турецких лир, что составляет около 13% всего бюджета.