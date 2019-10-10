с чего всё началось

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции против Турции из-за ее операции в Сирии. Об этом Чавушоглу заявил в эфире телеканала CNN Turk.

Анкара ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

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