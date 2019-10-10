Армия и оружие
РБКАнкара ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции против Турции из-за ее операции в Сирии. Об этом Чавушоглу заявил в эфире телеканала CNN Turk.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk заявил, что не может комментировать посты американского президента, так как «у него твиты настолько разные».Известия18:20
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Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
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На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru вчера в 13:38
Авто
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По данным информированного источника, в первой половине дня 10 октября в главный офис компании «Реми» во Владивостоке по улице Деревенская ворвались сотрудники Росгвардии.
Восток-Медиа 00:57
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Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании избрали Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики.
Вести.Ru 15:07
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
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Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
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National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение вчера в 06:37
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Политика
Зеленский признал, что в украинском Крыму «не было цивилизации и инфраструктуры»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".
ТАСС 17:28
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Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на Евро-2020
Команда Роберто Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы. Календарь матчей отбора Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 16:40
Авто
АвтоВАЗ отказался от выпуска новой модели Lada Van
Представители АвтоВАЗа впервые официально прокомментировали информацию о возможном запуске новой модели с условным названием Lada Van.
Wroom.ru 16:16
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Посетители Pornhub стали массово искать видео с Джокером
Афиша Daily вчера в 08:36
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
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Назван продукт для снижения риска заболеваний сердца
Речь идет о водорослях, например, ламинарии, регулярное употребление которых позволит снизить риск возникновения этого недуга.
ТК Звезда 19:05
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По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Армия и оружие
Более 15 кораблей Северного флота вышли в Баренцево море
В учениях задействованы более 15 кораблей Северного флота ВМФ России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.
REGNUM 06:48
Авто
Компания Chery начала продажи нового кроссовера Exeed LX
Компания Chery вывела на китайский рынок новый кроссовер LX премиального суббренда Exeed.
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Зебровый окрас защитил коров от насекомых
МедиаПоток 13:40
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 16:16
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Россияне смогут оформить банковские карты через мессенджер
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