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Российская газета
Российская газета

Анкара планирует сотрудничать с РФ в разработке месторождения газа

Месторождение природного газа обнаружили турецкие геологоразведчики в акватории Черного моря. По мнению Анкары, работа на месторождении могла бы вестись совместно с Москвой.В источнике
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Телеканал 360°

Турция продолжит сотрудничать с Россией по газу в Черном море

Телеканал 360°21:48
РБК

Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией по газу в Черном море

РБК17:03
Московский Комсомолец Турция

Албайрак: Обнаружение газа в Чёрном море сможет избавить Турцию от дефицита бюджета

Московский Комсомолец Турция24 августа в 03:08
Известия

Турция понадеялась на сотрудничество с РФ после обнаружения газа в Черном море

Известиявчера в 14:37
RT на русском

Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу

RT на русскомвчера в 14:30
ТАСС

В Турции считают, что черноморское газовое месторождение поможет сотрудничеству с Россией

ТАССвчера в 14:45
Комсомольская правда

Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией по газовому месторождению в Черном море

Комсомольская правдавчера в 15:06

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
5

Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
16

Лера Кудрявцева сообщила, что у ее матери случился инсульт

Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля, люблю тебя сильно-сильно! Берегите родителей!
Лера Кудрявцева
Российская актриса
Super.ruвчера в 11:03
14

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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