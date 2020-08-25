Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля, люблю тебя сильно-сильно! Берегите родителей!

Лера Кудрявцева Российская актриса