Анкара планирует сотрудничать с РФ в разработке месторождения газа
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Месторождение природного газа обнаружили турецкие геологоразведчики в акватории Черного моря. По мнению Анкары, работа на месторождении могла бы вестись совместно с Москвой.В источнике
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