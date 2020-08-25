Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера «Додо пицца»

Владелец 21 пиццерии "Додо пицца" Владимир Горецкий в сентябре 2019 года был похищен в Латвии и провел пять дней связанным и с повязкой на голове, рассказал основатель сети Федор Овчинников.