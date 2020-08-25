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Российская газета
Российская газета

Анкара планирует сотрудничать с РФ в разработке месторождения газа

Месторождение природного газа обнаружили турецкие геологоразведчики в акватории Черного моря. По мнению Анкары, работа на месторождении могла бы вестись совместно с Москвой.В источнике
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Телеканал 360°

Турция продолжит сотрудничать с Россией по газу в Черном море

Телеканал 360°21:48
РБК

Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией по газу в Черном море

РБК17:03
ТАСС

В Турции считают, что черноморское газовое месторождение поможет сотрудничеству с Россией

ТАССвчера в 14:45
Известия

Турция понадеялась на сотрудничество с РФ после обнаружения газа в Черном море

Известиявчера в 14:37
RT на русском

Турция допускает экспорт обнаруженного в Чёрном море газа в Европу

RT на русскомвчера в 14:30
Комсомольская правда

Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией по газовому месторождению в Черном море

Комсомольская правдавчера в 15:06
Московский Комсомолец Турция

Албайрак: Обнаружение газа в Чёрном море сможет избавить Турцию от дефицита бюджета

Московский Комсомолец Турция24 августа в 03:08

Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима.
REGNUM04:59
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Помпео анонсировал разработку ракет меньшей и средней дальности в США

Глава американского внешнеполитического ведомства имел в виду Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённый между США и Россией, из которого Соединённые Штаты вышли в августе минувшего года.
Московский Комсомолец23:37
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Операторы и банки протестируют систему блокировки звонков мошенников

Москва, 26 августа 2020, 11:34 — REGNUM Мобильные операторы вместе с финансовыми организациями создадут систему, блокирующая звонки мошенников от лица банков, а также звонки о «клиентов» кредитным учреждениям, следует из законопроекта, подготовленного в развитие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций (IT).
REGNUM04:34
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