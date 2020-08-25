Анкара планирует сотрудничать с РФ в разработке месторождения газа
Месторождение природного газа обнаружили турецкие геологоразведчики в акватории Черного моря. По мнению Анкары, работа на месторождении могла бы вестись совместно с Москвой.В источнике
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Албайрак: Обнаружение газа в Чёрном море сможет избавить Турцию от дефицита бюджета
Московский Комсомолец Турция24 августа в 03:08
Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией по газовому месторождению в Черном море
Комсомольская правдавчера в 15:06