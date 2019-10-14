Армия и оружие
РБКАнкара почти отвоевала территорию для создания в Сирии буферной зоны
В воскресенье Анкара, которая 9 октября начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, объявила о взятии под контроль приграничных городов Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Газета.Ru 18:55
Политика
Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском 16:55
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в серии изнасилований в Томской области
Суд города Стрежевого Томской области заключил под стражу 60-летнего мужчину, который, по версии следствия, на протяжении 15 лет насиловал женщин и детей в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.
ТАСС 07:11
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14:55
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости 07:57
Политика
Володин призвал законодательно бороться с терроризмом
Днём ранее, как писал News.ru, Володин обсудил аспекты борьбы с терроризмом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
News.ru 12 октября в 05:01
Хоккей
Задоров забросил первую шайбу в сезоне
В первом периоде россиянин отличился после передач Микко Рантанена и Нэтана Маккиннона. Это первая шайба Задорова в текущем сезоне.
Sports.ru 17:50
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
RT на русском 15:07
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Нева Спорт вчера в 06:06
Политика
Трамп ввел санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 18:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак
Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
Актуальные Новости 04:51
Шоу-бизнес
Нюша удалила свою фирменную родинку
Родинка над верхней губой была фирменной фишкой звездной красавицы.
Wday.ru 01:40
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru 08:56
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Металлург» в КХЛ
RT на русском 15:45
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 12 октября в 03:43
Общество
Более 22 тысяч НКО приняли участие в конкурсе президентских грантов
Более 22 тысяч некоммерческих организаций приняли участие в конкурсе президентских грантов в этом году, об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
РАПСИ 08:44
Происшествия
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал".
Вести.Ru 11:40
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 05:57
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости 16:36
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
РБК 18:48
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия 05:39
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
RT на русском 11:20
Футбол
Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»
Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
РИА Новости 11:10
Кино
Disney представила трехчасовой трейлер контента своего стрим-сервиса
Кинокомпания Walt Disney опубликовала в YouTube трехчасовой трейлер, в котором представлен контент стрим-сервиса Disney+.
Культуромания 16:37
Армия и оружие
Украина назвала причину срыва разведения сил в Донбассе
Представители штаба операции Объединённых сил (ООС) на своей странице Facebook рассказали, почему, по их мнению, было сорван* разведение сил и средств в Донбассе.
Рамблер 06:19
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Гаджеты
Экран-водопад станет инновационным решением следующего поколения
Вероятно, речь идет об экране-водопаде, который сможет распространиться на нижней и верхней частях дисплея.
UfaTime.ru 13:57
Армия и оружие
Российские подлодки потребовали больше внимания ВМС США
ВМС США вынуждены уделять все больше внимания Атлантике, особенно - ее северной части, вблизи баз Северного флота РФ в Баренцевом море.
Ридус 17:56