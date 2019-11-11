Политика

Российская газетаРоссийская газетаАнкара вышлет из страны иностранных террористов

Как подчеркнул министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, Турция "не гостиница" для экстремистов, поэтому принято решение отправить иностранных боевиков домой. Кроме немца власти уже выслали за пределы страны одного гражданина США, однако куда именно - не сообщается.
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Турция начала депортировать боевиков ИГ в страны происхождения

RT на русском05:18

Турция экстрадировала первого террориста ИГИЛ на родину

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Турция депортировала выходца из США, являющегося боевиком ИГ

ТАСС04:15

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Турция приступила к депортации боевиков ИГ*

РИА Новости03:35

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News.ru04:14
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Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы

Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
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Министр иностранных дел германии Хайко Маас выразил мнение, что ни ФРГ, ни Европа не в состоянии обеспечить свою защиту без США, назвав безответственным проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном.
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Шоу-бизнес

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Асад назвал причины отправки Россией военных в Сирию

Россия отправляет солдат на территорию Сирии, чтобы защитить собственный народ, поскольку для терроризма ареной является весь мир.
RT на русском 03:14
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