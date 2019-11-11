Политика
Российская газетаАнкара вышлет из страны иностранных террористов
Как подчеркнул министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, Турция "не гостиница" для экстремистов, поэтому принято решение отправить иностранных боевиков домой. Кроме немца власти уже выслали за пределы страны одного гражданина США, однако куда именно - не сообщается.
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Россия призывает политические силы Боливии найти конституционный выход из сложившейся ситуации в стране.
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Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, имеется ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории "Москва-Сити".
Здоровье
Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е
Пробы показали, что в них содержится ацетат витамина Е. Специалисты считают, что именно он спровоцировал болезни у курильщиков электронных сигарет.
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Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Политика
В МИД Германии усомнились в способности Европы защитить себя без США
Министр иностранных дел германии Хайко Маас выразил мнение, что ни ФРГ, ни Европа не в состоянии обеспечить свою защиту без США, назвав безответственным проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном.
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Политика
Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Шоу-бизнес
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Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Шоу-бизнес
Иосифу Пригожину приходилось утешать Юлию Михальчик после побоев
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Политика
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Россия отправляет солдат на территорию Сирии, чтобы защитить собственный народ, поскольку для терроризма ареной является весь мир.