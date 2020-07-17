Политика
Piter.tvАнкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»
В Турции не поддерживают односторонние ограничения США против российского газопровода. Анкара выступает против санкций США в отношении "Турецкого потока". В ТАСС заявили об этом со ссылкой на собственный дипломатический источник в Турции.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Общество
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Наука
Обнаружен алгоритм снижения рака легких
Было обнаружено, что антагонист TLR7 и TLR8 снижает рост опухоли и многократно увеличивает продолжительность жизни больных животных.
Rusargument 16:29
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
Российское представительство компании Kia объявило о старте массового производства нового седана Kia K5 на калининградском заводе "Автотор".
Новые автомобили 15 июля в 23:09
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция с требованием об отставке президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов.
Известия 14:28
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Кино
Премьера сериала «Сокол и Зимний солдат» перенесена из-за пандемии
Премьера с большим интересом ожидаемого супергеройского сериала канала Disney+ "Сокол и Зимний солдат" (Falcon And The Winter Soldier) предсказуемо не состоится на сервисе в августе.
Российская газета 07:50
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Игры
Вышел новый трейлер шутера «Crysis Remastered» для Nintendo Switch
Ремастер игры «Crysis» запустится на Nintendo Switch уже совсем скоро, и в рамках подготовки к этому событию разработчик предложил новый трейлер, показывающий две минуты шутера.
Ридус 17:01
Шоу-бизнес
Сергей Полунин объяснил исчезновение тату с портретом Путина с груди
Портрет Путина Полунин набил на груди в 2018 году, когда получил российское гражданство.
Культуромания вчера в 09:58
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 05:24
Политика
Мишустин и Пашинян обсудили рост товарооборота
Встречу в Минске провели и главы правительств Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин, передает телеканал «МИР 24»
МИР 24 15:58
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Наука
Определен главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2
Недостаток интерферонов первого типа при реакции иммунной системы на раздражитель оказался общим признаком болезни у пациентов с тяжелым течением коронавируса.
iReactor вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Изможденную диетами Михалкову попросили больше не худеть
Слово и Дело 11:24
Футбол
Депутаты Госдумы обратились в РФС с просьбой оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и другие депутаты приняли решение направить письма министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой оставить «Оренбург» в сильнейшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.
Sport.rbc.ru 16:53
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news 15:05
Футбол
«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» в чемпионате Англии
Sport24.ru 16:58
Общество
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
Политика
Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»
Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 16:45
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания вчера в 06:02
Политика
Украинские силовики задержали одного из лидеров ЛНР
Украинские правоохранители задержали одного из лидеров "Народного совета Луганской области" из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность Украины, говорится на сайте офиса генпрокурора.
Газета.Ru 15:52
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Происшествия
Сотрудник НИИ метрологии задержан в Москве за взятку от иностранца
Сотрудник, получивший взятку, работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16