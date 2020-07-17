В Турции не поддерживают односторонние ограничения США против российского газопровода. Анкара выступает против санкций США в отношении "Турецкого потока". В ТАСС заявили об этом со ссылкой на собственный дипломатический источник в Турции.

Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 801

Общество Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada. 5

Наука Обнаружен алгоритм снижения рака легких Было обнаружено, что антагонист TLR7 и TLR8 снижает рост опухоли и многократно увеличивает продолжительность жизни больных животных.

Авто Kia начала производить в России новую модель K5 Российское представительство компании Kia объявило о старте массового производства нового седана Kia K5 на калининградском заводе "Автотор". 60

Политика Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте. 285

Политика В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости". 29

Общество Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ «Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки. 45

Происшествия На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). 10

Игры Вышел новый трейлер шутера «Crysis Remastered» для Nintendo Switch Ремастер игры «Crysis» запустится на Nintendo Switch уже совсем скоро, и в рамках подготовки к этому событию разработчик предложил новый трейлер, показывающий две минуты шутера. 6

Экономика Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор". 94

Политика Мишустин и Пашинян обсудили рост товарооборота Встречу в Минске провели и главы правительств Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин, передает телеканал «МИР 24» 6

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 904

Наука Определен главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 Недостаток интерферонов первого типа при реакции иммунной системы на раздражитель оказался общим признаком болезни у пациентов с тяжелым течением коронавируса. 37

Футбол Депутаты Госдумы обратились в РФС с просьбой оставить «Оренбург» в РПЛ Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и другие депутаты приняли решение направить письма министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой оставить «Оренбург» в сильнейшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон. 7

Общество Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины. 1

Политика Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2» Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Общество Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов. 457

Политика Украинские силовики задержали одного из лидеров ЛНР Украинские правоохранители задержали одного из лидеров "Народного совета Луганской области" из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность Украины, говорится на сайте офиса генпрокурора.

Шоу-бизнес Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy. 35