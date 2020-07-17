В Турции не поддерживают односторонние ограничения США против российского газопровода. Анкара выступает против санкций США в отношении "Турецкого потока". В ТАСС заявили об этом со ссылкой на собственный дипломатический источник в Турции.

Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

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