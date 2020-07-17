Политика

Piter.tvPiter.tvАнкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

В Турции не поддерживают односторонние ограничения США против российского газопровода. Анкара выступает против санкций США в отношении "Турецкого потока". В ТАСС заявили об этом со ссылкой на собственный дипломатический источник в Турции.
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Анкара высказалась против санкций США в отношении «Турецкого потока»

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Турция против санкций в отношении «Турецкого потока» — СМИ

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Источник: Анкара против санкций США в отношении «Турецкого потока»

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Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

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Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

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