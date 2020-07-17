Политика
Piter.tvАнкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»
В Турции не поддерживают односторонние ограничения США против российского газопровода. Анкара выступает против санкций США в отношении "Турецкого потока". В ТАСС заявили об этом со ссылкой на собственный дипломатический источник в Турции.
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Футбол
Член комитета РФС по этике извинился за слова о сумасшествии Бубнова
ProstoProSport 16:28
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Авто
Новый Toyota Harrier в Японии ставит рекорды продаж
Продажи Toyota Harrier новой генерации бьют рекорды популярности на домашнем рынке, а очередь за ним уже растянулась на 15 месяцев.
Picsnews.net 06:54
Общество
В столицу пришло «московское лето»
В столицу пришло «московское лето». Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС в субботу, 18 июля.
Мослента 19:03
Хоккей
«Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем
«Авангард» на своем официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с чешским нападающим Иржи Секачем.
ProstoProSport 04:38
Шоу-бизнес
Представитель семьи погибших в ДТП с Ефремовым пожаловался на защиту актера
Руководитель правозащитной компании «Результат» Сергей Аверцев, который представляет интересы сына Виталия Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, пожаловался на защиту артиста.
АБН 18:48
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.
Astera 09:37
Здоровье
В Колорадо зарегистрировали случай заболевания бубонной чумой
Как отметила руководитель ветеринарной службы штата Дженнифер Хаус, "случаи заболевания чумой наблюдаются в штате Колорадо по крайней мере с 1940-х годов, случаи заражения от диких грызунов отмечаются практически ежегодно".
ТАСС 14:19
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 15:13
Игры
Paradox Interactive купила создателей Surviving the Aftermath
Игромания.ру 10:27
Космос
Четыре многоразовых космических корабля построят в РФ за $136 млн
News.ru 14 июля в 18:42
Общество
Обнаружен самый ранний симптом коронавируса
Lenta.ru 15:53
Хоккей
Василевский номинирован на «Везина Трофи» третий год подряд
В прошлом году именно Василевский завоевал престижную награду – впервые в карьере.
Спорт день за днем 01:25
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
РИА Новости 17:23
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv 00:35
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Футбол
Депутаты Госдумы обратились в РФС с просьбой оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и другие депутаты приняли решение направить письма министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой оставить «Оренбург» в сильнейшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.
Sport.rbc.ru 16:53
Армия и оружие
Российский «Маркер» в США сочли плохой идеей
Американские эксперты раскритиковали идею управлять голосом боевым роботом «Маркер».
Что происходит 15:49
Армия и оружие
США могут сократить число военных в Южной Корее
Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает сокращение числа военных в Южной Корее, пишет издание Wall Street Journal.
Газета.Ru 13:48
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы вчера в 02:59
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Выяснилось, что в замедлении процесса старения человека существенную роль играет поддержание нормального уровня железа в крови.
ToDay News Ufa 08:49
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Наука
Жирная рыба защищает мозг от негативных факторов загрязненной среды
ToDay News Ufa вчера в 11:50
Политика
Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой
Попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии, пишет автор колонки в The Independent Мэри Дежевски.
Взгляд.ру 07:54
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Происшествия
На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста
REGNUM вчера в 19:45
Футбол
Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет
iReactor 09:13