Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»
Смотрите также
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2
Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН
Госсекретарь США пригрозил участникам «Северного потока-2»
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Глава МИД Германии ответил США на санкции против «Северного потока-2»
Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Найден самый ранний симптом коронавируса
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
В Турции не поддерживают односторонние ограничения США против российского газопровода. Анкара выступает против санкций США в отношении "Турецкого потока". В ТАСС заявили об этом со ссылкой на собственный дипломатический источник в Турции.В источнике
Подробнее о событии
Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»
Аргументы неделивчера в 04:32