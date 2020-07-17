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Piter.tv
Piter.tv

Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

В Турции не поддерживают односторонние ограничения США против российского газопровода. Анкара выступает против санкций США в отношении "Турецкого потока". В ТАСС заявили об этом со ссылкой на собственный дипломатический источник в Турции.В источнике
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REGNUM

Турция против санкций в отношении «Турецкого потока» — СМИ

REGNUMвчера в 05:53
ТАСС

Источник: Анкара против санкций США в отношении «Турецкого потока»

ТАССвчера в 05:12
Piter.tv

Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Piter.tvвчера в 05:02
Известия

Анкара высказалась против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Известиявчера в 04:38
Аргументы недели

Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Аргументы неделивчера в 04:32
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газетавчера в 23:28
15

Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку

Напомним, сегодня утром, 17 июля, несколько сотен рабочих, завершающих строительство «Лахта Центра», объявили забастовку, потребовав от компании-работодателя выплаты зарплаты за предыдущие месяцы.
Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Коммерсантъвчера в 11:39
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В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»

Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новостивчера в 13:06
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Опубликованы первые кадры аниме-сериала по Dragonʼs Dogma

Японский Twitter-аккаунт потокового сервиса Netflix поделился первыми официальными кадрами и постером аниме-сериала «Догма дракона» (Dragon's Dogma), в основу которого легла одноименная серия ролевых видеоигр от корпорации Capcom.
Киноафиша России16 июля в 02:26
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Суд отправил в СИЗО Александра Гайдука, задержанного УФСБ

Как стало известно, Фрунзенский районный суд Саратова сегодня, 17 июля, по ходатайству следствия принял решение о мере пресечения в отношении задержанного ранее по подозрению в мошенничестве бывшего депутата облдумы и экс-руководителя компании "Вещатель" Александра Гайдука.
Общественное мнениевчера в 09:15
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Мурашко призвал модернизировать все звенья здравоохранения

Мурашко сообщил журналистам, что ежегодно в поликлиники отмечается полтора миллиарда посещений, подчеркнув, что параллельно мероприятиям по стабилизации ситуации с COVID-19, необходимо модернизировать работу по снижению заболеваемости и смертности по кардиологическим и онкологическим причинам.
Вести.Ruвчера в 10:53
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Депутаты спросили у кабмина о компенсациях по вкладам в Сбербанке СССР

Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку в преддверии отчета правительства в парламенте в очередной раз поднял тему об урегулировании обязательств, помещенных до 20 июня 1991 г. на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 г. - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР, сообщил "Интерфаксу" лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Интерфакс - Россиявчера в 05:31
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Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.
РИА Новостивчера в 15:53
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