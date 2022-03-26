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Анкара: зависимость Турции от российского газа снизилась с 51% до 40% за четыре года

За четыре года зависимость Турции от газа из России снизилась с 51% до 40%.
Газета.Ru
Заместитель министра энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар в комментарии агентству отметил, что в течение более 30 лет Анкара видела в Москве надежного поставщика газа и надеется на продолжение поставок.
Газета.Ru
Около 40% природного газа и четверть всей потребляемой нефти турки импортируют из России.
Газета.Ru
После начала спецоперации России на Украине Анкара заявила, что у страны нет планов вводить против Москвы санкции.
Газета.Ru

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Анкара: зависимость Турции от российского газа снизилась с 51% до 40% за четыре года
Газета.Ru13:03
Зависимость Турции от российского газа снизилась с 51% до 40% за четыре года
ПРАЙМ12:52
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