Заместитель министра энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар в комментарии агентству отметил, что в течение более 30 лет Анкара видела в Москве надежного поставщика газа и надеется на продолжение поставок.
«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента», — сообщили в министерстве.
Почти 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий Италии оказались под угрозой закрытия из-за серьезного роста производственных затрат, которые значительно превосходят денежные поступления фермеров и животноводов.