Армия и оружие
Взгляд.руАнкара заявила об успехе турецких военных в Ливии
Благодаря действиям турецких военных консультантов баланс сил в Ливии изменился, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил, что военные консультанты в том числе организовали подготовку сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
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Эрдоган стремится установить контроль над одной из ливийских военных баз
Политическая Экспертизавчера в 05:58
Эрдоган намеревается установить контроль над базой Аль-Ватыя после ее захвата силами ПНС
ПолитРоссиявчера в 05:39
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Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению в количестве выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com вчера в 00:56
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета вчера в 03:24
Здоровье
Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов
Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Волгоградцы обязаны носить маски и перчатки
20 мая в регионе заработал перчаточно-масочный режим – волгоградцы не могут посещать общественные места без масок и перчаток.
Волгоградская правда вчера в 22:02
Общество
Голикова допустила начало снятия ограничений в 17 регионах
Голикова отметила, что стране удалось сдержать резкий рост заражений и не допустить пиковой нагрузки на систему здравоохранения благодаря введению нерабочих дней и других мер.
Lenta.ru вчера в 04:37
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество
Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство
Потерявших работу россиян наймут на стройки и в благоустройство городов по временным договорам.
Lenta.ru вчера в 22:13
Политика
Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации России одобрил закон о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах, также о сборе подписей избирателей по почте или через «Госуслуги».
Первый областной вчера в 06:46
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 19 мая в 09:46
Культура
Экс-мужья Екатерины Климовой столкнулись лицом к лицу в новом проекте
Главные роли исполнили: Игорь Петренко, Гела Месхи, Мария Андреева, Михаил Боярский, Екатерина Гусева и другие.
Дни.ру вчера в 09:39
Культура
Сидящим в изоляции россиянам предложат медитацию и аниме-антиутопию
Онлайн-кинотеатр Okko покажет аниме-антиутопию «Human Lost: Исповедь неполноценного человека».
Lenta.ru 00:00
Политика
Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на новый срок.
Lenta.ru вчера в 10:28
Общество
Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек
В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
Газета.Ru вчера в 10:23
Космос
Солнечный зонд NASA Parker начинает марафон по наблюдению за Солнцем
Солнечный зонд NASA Parker был запущен в августе 2018 года для семилетней миссии по изучению Солнца.
V-kosmose.com 18 мая в 10:33
Происшествия
В Забайкалье скончался ещё один пациент с COVID-19
REGNUM 19 мая в 23:48
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 19 мая в 15:30
Здоровье
В Красноярском онкодиспансере выявлен пациент с коронавирусом
Kursk.com вчера в 10:40
Общество
The Insider нашел у Володина квартиру за 400 млн
Инфо24 вчера в 15:30
Экономика
Путин отметил важность сохранить набранную динамику в АПК
РИА Новости вчера в 07:24
Футбол
В Крыму откроется академия футбола
В Евпатории на базе городского спорткомплекса откроется первая в Крыму Академия футбола. Занятия планируется начать уже 1 июля.
Российская газета вчера в 07:45
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском вчера в 08:53
Религия
День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая
21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
В Европейскую часть России вернется апрельская погода
В Москву и другие регионы центра Европейской части России на ближайшие три дня вернется апрельская погода, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 17:13
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 19 мая в 12:52
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Lenta.ru вчера в 18:21
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27