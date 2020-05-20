Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руАнкара заявила об успехе турецких военных в Ливии

Благодаря действиям турецких военных консультантов баланс сил в Ливии изменился, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил, что военные консультанты в том числе организовали подготовку сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
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Эрдоган стремится установить контроль над одной из ливийских военных баз

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Анкара заявила об успехе турецких военных в Ливии

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Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии

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ЛНА заявила, что Турция оснащает военную базу рядом с Триполи

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Поражение Хафтара поменяло планы Турции

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В ЛНА опровергли слухи ПНС Ливии об отступлении ливийской армии с позиций в Триполи

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Эрдоган намеревается установить контроль над базой Аль-Ватыя после ее захвата силами ПНС

ПолитРоссиявчера в 05:39
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Общество

Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден

Конец пика прослеживается благодаря снижению в количестве выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
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Общество

Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет

Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com вчера в 00:56
12
Общество

В Туле медсестру наказали за работу в купальнике

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета вчера в 03:24
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Здоровье

Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости вчера в 01:00
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Общество

Волгоградцы обязаны носить маски и перчатки

20 мая в регионе заработал перчаточно-масочный режим – волгоградцы не могут посещать общественные места без масок и перчаток.
Волгоградская правда вчера в 22:02
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Общество

Голикова допустила начало снятия ограничений в 17 регионах

Голикова отметила, что стране удалось сдержать резкий рост заражений и не допустить пиковой нагрузки на систему здравоохранения благодаря введению нерабочих дней и других мер.
Lenta.ru вчера в 04:37
379
Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
359
Общество

Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство

Потерявших работу россиян наймут на стройки и в благоустройство городов по временным договорам.
Lenta.ru вчера в 22:13
Политика

Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации России одобрил закон о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах, также о сборе подписей избирателей по почте или через «Госуслуги».
Первый областной вчера в 06:46
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Гаджеты

Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 19 мая в 09:46
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Культура

Экс-мужья Екатерины Климовой столкнулись лицом к лицу в новом проекте

Главные роли исполнили: Игорь Петренко, Гела Месхи, Мария Андреева, Михаил Боярский, Екатерина Гусева и другие.
Дни.ру вчера в 09:39
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Культура

Сидящим в изоляции россиянам предложат медитацию и аниме-антиутопию

Онлайн-кинотеатр Okko покажет аниме-антиутопию «Human Lost: Исповедь неполноценного человека».
Lenta.ru 00:00
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Политика

Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на новый срок.
Lenta.ru вчера в 10:28
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Общество

Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек

В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.
РБК вчера в 17:00
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Происшествия

В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер

Газета.Ru вчера в 10:23
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Космос

Солнечный зонд NASA Parker начинает марафон по наблюдению за Солнцем

Солнечный зонд NASA Parker был запущен в августе 2018 года для семилетней миссии по изучению Солнца.
V-kosmose.com 18 мая в 10:33
Происшествия

В Забайкалье скончался ещё один пациент с COVID-19

REGNUM 19 мая в 23:48
Футбол

Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами

Metaratings 19 мая в 15:30
1
Здоровье

В Красноярском онкодиспансере выявлен пациент с коронавирусом

Kursk.com вчера в 10:40
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Общество

The Insider нашел у Володина квартиру за 400 млн

Инфо24 вчера в 15:30
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Экономика

Путин отметил важность сохранить набранную динамику в АПК

РИА Новости вчера в 07:24
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Футбол

В Крыму откроется академия футбола

В Евпатории на базе городского спорткомплекса откроется первая в Крыму Академия футбола. Занятия планируется начать уже 1 июля.
Российская газета вчера в 07:45
Общество

На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня

Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском вчера в 08:53
2
Религия

День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая

21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Общество

В Европейскую часть России вернется апрельская погода

В Москву и другие регионы центра Европейской части России на ближайшие три дня вернется апрельская погода, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 17:13
1
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 19 мая в 12:52
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Здоровье

Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Lenta.ru вчера в 18:21
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
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