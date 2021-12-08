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Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на Crew Dragon

Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина станет первым российским космонавтом, который полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов.
Интерфакс
Рогозин добавил, что соответствующее решение в госкорпорации уже принято.
РИА Новости
На российском корабле, в свою очередь, полетит американский астронавт.
РИА Новости
Анна Кикина — единственная женщина среди 29 космонавтов в отряде «Роскосмоса».
Известия

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Рогозин: на Crew Dragon в 2022 году может полететь космонавт Анна Кикина
Lenta.ru10:51
Глава «Роскосмоса» Рогозин: космонавт Кикина полетит в 2022 году на корабле Crew Dragon
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Анна Кикина может первой из российских космонавтов полететь на Crew Dragon в 2022 году
ТАСС10:25
«Роскосмос» планирует направить Анну Кикину на МКС на Crew Dragon в 2022 году
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