Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко "убрал" с фотографий в Instagram свои часы со встречи с мэром Грозного, чтобы не привлекать внимание к дорогому аксессуару, который он не надевает в рабочее время, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Логвиненко Мария Петрова.
Заполненность хранилищ газа в Западной Европе находится на рекордно низком уровне, поэтому зима может быть тяжелой, заявил заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский, слова которого передает «РИА новости».
Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, отмечается в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям.