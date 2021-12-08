Глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко «убрал» часы, чтобы не привлекать внимания

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко "убрал" с фотографий в Instagram свои часы со встречи с мэром Грозного, чтобы не привлекать внимание к дорогому аксессуару, который он не надевает в рабочее время, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Логвиненко Мария Петрова.