Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuАнна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года. В отношениях пара состоит с 2001 года.
Читать в источнике
Комментировать56
с чего всё началось
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail
 со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ruвчера в 15:42

Подробнее о событии

«Он очень счастлив»: Энрике Иглесиас обзавелся третьим ребенком от Курниковой

Телепрограммавчера в 16:30

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Газета.Ruвчера в 15:42

У Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой родился третий ребенок

StarHit.ruвчера в 14:40

Официально: Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребёнка

7Дней.рувчера в 15:00

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Super.ruвчера в 15:22

Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка

Комсомольская правдавчера в 14:37

У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок

Спорт-Экспрессвчера в 15:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими алкоголиками»

Число больных алкоголизмом в России составляет около 2% населения страны. Однако почти треть россиян являются «тихими алкоголиками».
Рифей-Пермь вчера в 07:28
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
ТАСС 01:01
Кино

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra вчера в 12:46
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Экономика

Владельцы банковских счетов за рубежом могут лишиться дохода от них

Владельцы банковских счетов в странах, не входящих в ЕАЭС или с которыми у России не налажен обмен налоговой информацией, могут потерять от 75% денежных поступлений.
Известия вчера в 14:30
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

RT на русском вчера в 12:22
Политика

Контрразведка США отнесла Россию к главным угрозам

Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны.
Lenta.ru 01:34
Политика

В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
РИА Новости 01:39
Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия

Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН

В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
REGNUM вчера в 03:17
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
ФАН вчера в 09:12
Авто

В мае Toyota представит серийный внедорожник-минивэн

Издание Best Car со ссылкой на собственные источники передает, что японский автопроизводитель готовится к запуску серийного производства прототипа TJ Cruiser, впервые представленного на автосалоне в Токио еще в 2017 году.
SpeedMe 09 февраля в 12:28
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика

МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения угроз для безопасности россиян, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Взгляд.ру 01:34
Футбол

Со стадиона «Бетиса» выгнали ребенка в футболке «Севильи»

На видео и фотографиях, опубликованных в Twitter, подростка в футболке защитника «Севильи» Диего Карлоса сначала вынуждают скрыть майку под толстовкой, а затем и вовсе выгоняют с трибуны стадиона «Бенито Вильямарин».
Матч ТВ вчера в 15:32
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Футбол

В «Балтике» прокомментировали драку с футболистами клуба из Туркмении

Каскад вчера в 10:55
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro 09 февраля в 23:42
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Технологии

В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 01:34
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс вчера в 07:48
Хоккей

НХЛ: «Тампа» одолела «Коламбус», Кучеров сделал дубль

МИР 24 00:06
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анна Курникова
Российская модель
Российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, также гражданка США. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Энрике Иглесиас
Испанский певец
Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр. Иглесиас начинал свою карьеру под псевдонимом «Энрике Мартинес» и работал на неприметный мексиканский лейбл «FonoMusic». Сейчас Энрике Иглесиас - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток «Грэмми» и «American Music Awards». За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объём продаж составляет 100 млн пластинок.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное