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Интерфакс
Интерфакс

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.В источнике
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Lenta.ru

Озвучены новые данные по числу россиян с иммунитетом к коронавирусу

Lenta.ru03:56
Российская газета

Попова: Иммунитет к COVID-19 нашли у четверти обследованных россиян

Российская газета04:19
РИА Новости

Попова рассказала о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

РИА Новости05:14
РБК

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID у бессимптомных больных

РБК05:57
RT на русском

Попова рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

RT на русском03:30
ТАСС

Попова: иммунитет к коронавирусу нашли у 24-26% обследованных россиян

ТАСС03:24
Интерфакс

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Интерфакс03:20

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Интерфаксвчера в 08:05
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Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUM00:39
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".
Вести.Ru03:20
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Observer: System Redux выйдет и в Steam

Разработчики из Bloober Team объявили, что Observer: System Redux — обновлённая версия оригинального киберпанк-хоррора для PlayStation 5 и Xbox Series X — выйдет и в Steam в зимние праздники.
Игромания.ру02:35