Коронавирус
RT на русскомПопова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
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Сегодня, безусловно, мы живём в новой реальности. Сроков окончания этой ситуации не может назвать никто в мире. Как поведёт себя вирус, с которым мы знакомы всего три месяца, тоже чётких прогнозов ни одна страна в мире и учёные не могут выстроить.
— Анна Попова, российский политикИА Красная Весна 07:54
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