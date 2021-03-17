Говорит МоскваАнна Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в РоссииПо её данным, 28 человек привезли в страну британскую мутацию и двое — южноафриканскую.В источникеПРАЙМКубанские новостиМосковский КомсомолецРосбалтLife.ruВечерняя МоскваОбщественная служба новостейРоссийская газетаОбщественное телевидение РоссииMockva.ruLenta.ruАБНМосква 24ИА Красная ВеснаРИА НовостиRT на русскомПодробнее о событииГлава Роспотребнадзора оценила эпидемическую ситуацию в странеРБК14:59Попова оценила ситуацию с коронавирусом в РоссииRT на русском13:46Попова: Ситуация с COVID-19 в России стабилизируетсяРоссийская газета13:44Роспотребнадзор попросил россиян провести майские на родинеМосковский Комсомолец13:37Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в РоссииLenta.ru13:26Глава Роспотребнадзора рассказала об эпидемической ситуации в странеРИА Новости13:24Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируетсяТАСС13:21Показать ещёОценить121КомментироватьПоделиться