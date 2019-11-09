Фигурное катание
Интерфакс-СпортФигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае
Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США. Сегодняшняя победа позволила фигуристке квалифицироваться в финал серии, который будет проходить с 5 по 8 декабря в Италии. Турнир Shiseido Cup of China проходит с 8 по 10 ноября в китайском городе Чунцинь.
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