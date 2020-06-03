Общество

Газета.RuГазета.RuАнна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением. В беседе с "Газетой.Ru" она пояснила, что это следует считать "обретением субъектности".
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с чего всё началось

Владимир Соловьев назвал уход своей соведущей «повышением»

В беседе с «Ридусом» Анна Шафран подтвердила, что ее увольнение из команды «Полного контакта» связано с позицией по цифровизации, которая разошлась со взглядами Соловьева, и было его инициативой. Утренние эфиры на радио и работа на утреннем шоу - это прежде всего партнерство.
Ридус07:12

Подробнее о событии

Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Lenta.ru11:14

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru11:38

Соловьев избавился от соведущей

URA.Ru08:20

Ведущая Анна Шафран покинула программу Владимира Соловьева из-за возникших разногласий

Московский Комсомолец09:07

Соловьёв объяснил уход из ток-шоу своей соведущей

News.ru07:57

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

Взгляд.ру07:51

Владимир Соловьев назвал уход своей соведущей «повышением»

Ридус07:12
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

РИА Новости вчера в 16:30
2K
Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Коммерсантъ 09:26
1,6K
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Общество

Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты

Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
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Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
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Происшествия

В Петербурге женщина умерла после пластической операции

Жительница Санкт-Петербурга умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в одной из частных клиник города, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
Московский Комсомолец 13:10
Общество

Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском 12:57
Общество

В Петербурге с 5 июня возобновятся богослужения

Согласно документу, с 5 июня разрешается посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий.
Интерфакс Религия 12:11
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Происшествия

Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск

Создатель брендов "Довгань" и "Смак" Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск.
Газета.Ru 07:00
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Общество

Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к «Роскосмосу»

Аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей государственной корпорации.
Российская газета 12:20
23
Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
148
Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
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Футбол

УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил турецкий "Трабзонспор" от участия в турнирах под эгидой организации на один сезон.
ТАСС Спорт 11:29
Общество

Глава Подмосковья объяснил сохранение ограничений «зыбкостью» ситуации

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, Московская область занимает второе место в стране по уровню распространения инфекции.
РБК 12:12
5
Кино

Гусева призналась, почему избегала съемок с Безруковым после «Бригады»

Российская актриса Екатерина Гусева призналась, что избегала съемок вместе с Сергеем Безруковым после выхода сериала «Бригада».
Культуромания 10:52
16
Происшествия

Полицейские встали на колени перед протестующими в США

Полицейские в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина) встали на колени перед протестующими. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».
Lenta.ru вчера в 09:31
36
Интернет

К Google подан иск на $5 млрд за сбор данных пользователей

Во вторник, 2 июня, к Google был подан иск, в котором компания обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни пользователей путем отслеживания их действий в интернете даже в тех случаях, когда они открывают окна в режиме «инкогнито».
Коммерсантъ 07:31
10
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
17
Наука

Ученые узнали, чем обедал динозавр сотню миллионов лет назад

Содержимое желудка динозавра, жившего 110 миллионов лет назад, удалось исследовать ученым из университета Саскачевана (Канада), сообщает 3 июня CNN.
ИА Красная Весна 03:02
12
Армия и оружие

Стало известно о первых за три месяца ударах России в Идлибе

Уточняется, что это первые за три месяца удары России в провинции Идлиб.
Lenta.ru 12:40
Армия и оружие

Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия

Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
1,9K
Общество

Глава ВОЗ сообщил о возобновлении испытаний гидроксихлорохина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о возобновлении тестирования гидроксихлорохина в лечении COVID-19.
ТАСС 13:28
Общество

В России введут новый крупный штраф для автомобилистов

В России появится новый крупный штраф для владельцев автомобилей.
БИЗНЕС Online 10:55
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
629
Политика

Познер о причинах погромов в США, расизме россиян и жестокости полиции

Впоследствии мирные протесты переросли в погромы, а действия полицейских стали пугать излишней жестокостью.
Свободная Пресса 12:01
Шоу-бизнес

Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина

Piter.tv вчера в 07:47
1,1K
Здоровье

Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса

Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:42
22
Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
33
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
2,8K
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде с грозой в Москве

В Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 17 м/с, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Москве.
Коммерсантъ 12:48
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