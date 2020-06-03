Общество

Газета.RuГазета.RuАнна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением. В беседе с "Газетой.Ru" она пояснила, что это следует считать "обретением субъектности".
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с чего всё началось

Владимир Соловьев назвал уход своей соведущей «повышением»

В беседе с «Ридусом» Анна Шафран подтвердила, что ее увольнение из команды «Полного контакта» связано с позицией по цифровизации, которая разошлась со взглядами Соловьева, и было его инициативой. Утренние эфиры на радио и работа на утреннем шоу - это прежде всего партнерство.
Ридус07:12

Подробнее о событии

Они кричали друг на друга: Соловьёв и Шафран не поделили эфир из-за правды

Царьград17:37

Выгоняя соведущую Шафран, Соловьев 33 раза повторил: "Девять месяцев!"

Московский Комсомолец16:21

Владимир Соловьев назвал уход своей соведущей «повышением»

Ридус07:12

Уволенная соведущая ответила Соловьеву на слова о «повышении»

Газета.Ru14:47

Соловьев избавился от соведущей

URA.Ru08:20

Соловьёв объяснил уход из ток-шоу своей соведущей

News.ru07:57

Конфликт Соловьева с соведущей накануне ее увольнения попал на видео

Lenta.ru14:00
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цен на газ для Польши

«Газпром» опротестовал решение Стокгольмского арбитража по спору о ценах на газ для Польши.
BFM.ru вчера в 12:19
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Армия и оружие

Сирия получила вторую партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ 19:19
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Футбол

«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину

«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
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Происшествия

Начало разлива топлива в Норильске попало на видео

Взгляд.ру 14:29
Происшествия

Появилось фото пробившего стену поезда московского метро

РИА Новости 13:59
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Политика

США расширили санкционный список по Кубе

США расширили санкции по Кубе, введя ограничения против семи организаций.
ТАСС 18:17
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
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Кино

Съемки фильма «Миссия: Невыполнима 7» возобновят осенью

Live24 11:47
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Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
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Финансы

Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей

Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 13:10
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина побил мужчину на каблуках

Лицо необычного покупателя было скрыто маской. Странная фигура не могла не привлечь внимание охранников магазина.
Вечерний Челябинск вчера в 08:36
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Армия и оружие

Переговоров в Ливии не будет, пока Турция не прекратит интервенцию

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отказался проводить мирные переговоры с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, пока в стране присутствуют военные Турции.
Политическая Экспертиза 17:40
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Шоу-бизнес

Кайли Дженнер спускает свое состояние на личный самолет и недвижимость

22-летняя девушка, которую издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, приобрела недвижимость - калифорнийское поместье за 36,5 миллиона долларов, участок земли рядом со своим домом в Хидден-Хилс за 15 миллионов долларов и самолет Global Express Jet стоимостью от 50 до 70 миллионов.
Shraibikus News вчера в 08:28
Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Авто

BMW официально представил новое купе BMW 4-Series

Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
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Космос

Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе

N+1 01 июня в 13:18
Политика

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета 12:44
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Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Здоровье

ВОЗ возобновила клинические испытания гидроксихлорохина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о возобновлении клинических испытаний препарата гидроксихлорохин как лекарства против COVID-19.
Национальная служба новостей 15:44
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Наука

В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя

В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль 13:47
Общество

Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США

В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ 01 июня в 12:44
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Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 08:29
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Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
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Киберспорт

Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей

Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру 07:42
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Рэпер Noize MC упомянул Хабиба в новой песне, посвященной Егору Криду

Sport24.ru 14:55
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Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
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Происшествия

В Петербурге изменили приговор пытавшим задержанных экс-полицейским

Санкт-Петербургский городской суд во время рассмотрения апелляции на решение Невского районного суда отпустил из-под стражи двоих экс-полицейских, Артема Морозова и Александра Ипатова, ранее обвиненных в пытках задержанных.
РБК 15:53
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