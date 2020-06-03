В беседе с «Ридусом» Анна Шафран подтвердила, что ее увольнение из команды «Полного контакта» связано с позицией по цифровизации, которая разошлась со взглядами Соловьева, и было его инициативой. Утренние эфиры на радио и работа на утреннем шоу - это прежде всего партнерство.

с чего всё началось

Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением. В беседе с "Газетой.Ru" она пояснила, что это следует считать "обретением субъектности".

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