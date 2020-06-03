Общество

Газета.RuГазета.RuАнна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением. В беседе с "Газетой.Ru" она пояснила, что это следует считать "обретением субъектности".
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с чего всё началось

Владимир Соловьев назвал уход своей соведущей «повышением»

В беседе с «Ридусом» Анна Шафран подтвердила, что ее увольнение из команды «Полного контакта» связано с позицией по цифровизации, которая разошлась со взглядами Соловьева, и было его инициативой. Утренние эфиры на радио и работа на утреннем шоу - это прежде всего партнерство.
Ридус07:12

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Обнародовано видео, какими словами Соловьев выгонял соведущую Шафран из передачи

Московский Комсомолец14:31

Конфликт Соловьева с соведущей накануне ее увольнения попал на видео

Lenta.ru14:00

Чиновник-робот вместо человека: Министр прямо заявил о своём идеале. Шафран задала неудобный вопрос

Царьград11:17

Уволенная соведущая ответила Соловьеву на слова о «повышении»

Газета.Ru14:47

Соловьев избавился от соведущей

URA.Ru08:20

Соловьёв объяснил уход из ток-шоу своей соведущей

News.ru07:57

Владимир Соловьев назвал уход своей соведущей «повышением»

Ридус07:12
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Экономика

Россия может потерять статус лидера по экспорту пшеницы

По итогам сезона-2019/20 Россия может уступить странам Евросоюза мировое лидерство в экспорте пшеницы, пишет «Агроинвестор» со ссылкой на заявление президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.
Агробук вчера в 00:00
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Финансы

Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей

Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 13:10
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Здоровье

Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса

Случаев смерти от коронавирусной инфекции на территории Молотычевского сельсовета и в целом Фатежского района не зарегистрировано, - гласит пост Сергея Гнездилова.
Kurskcity.ru 06:58
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук

Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери.
Discover24 03:43
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Игры

Rockstar Games может выпустить ремейк Red Dead Redemption

Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
CyberSport.ru 04:46
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Общество

Названа стоимость лечения в госпитале на территории «Ленэкспо»

Госпиталь в «Ленэкспо» для пациентов с коронавирусом открыли в начале мая. Стоимость лечения не менялась с начала его работы.
Город+ 14:54
Киберспорт

Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей

Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру 07:42
Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

Вести.Ru 07:47
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Происшествия

По делу Флойда обвинения предъявлены еще троим полицейским

Генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения еще троим полицейским, находившимся рядом с сотрудником полиции Дереком Шовином, который задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщила сенатор от штата Эми Клобушар.
Взгляд.ру 14:44
Здоровье

В Минздраве назвали самые распространенные виды рака в России

В 2019 году самым распространенным видом онкологического заболевания в России стал рак кожи.
Доктор Питер 05:16
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Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа

Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
News.ru 10:18
Экономика

В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов

Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

Актуальные Новости 11:08
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
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Авто

Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России

С 1 июня список моделей, которые можно приобрести по программам льготного кредитования «Первый/Семейный автомобиль» заметно расширился и теперь есть из чего выбирать.
SpeedMe вчера в 08:34
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Происшествия

Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции

Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM 11:13
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Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
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Происшествия

Начало разлива топлива в Норильске попало на видео

Взгляд.ру 14:29
Футбол

Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы

ProstoProSport вчера в 10:00
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Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
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Происшествия

Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией

Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News.
Коммерсантъ 14:32
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Происшествия

В Российской венчурной компании прошли обыски

Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
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Наука

Ученые выяснили, что ел динозавр сотню миллионов лет назад

Канадские ученые из университета Саскачевана установили, чем питался последний раз в своей жизни нодозавр, живший 110 миллионов лет назад.
МонаВиста 13:45
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Происшествия

Появилось фото пробившего стену поезда московского метро

РИА Новости 13:59
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Политика

ЕСПЧ отклонил жалобу на водную блокаду Крыма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Красноперекопского рыбкомбината на перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.
Коммерсантъ 04:19
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Общество

Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
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