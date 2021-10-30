Суд приговорил к 10 месяцам колонии блогера за провокационное фото на фоне храма в Москве

Мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве.