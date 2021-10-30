Центральная Служба НовостейАнна Шатилова: диктор Кириллов скончался в больнице из-за COVID-19Народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова рассказала о последних днях жизни легендарного советского диктора Игоря Кириллова.Центральная Служба НовостейСоветский и российский тележурналист, известный диктор Игорь Кириллов скончался от коронавируса.Аргументы и ФактыКак сообщила народная артистка РСФСР и коллега Кириллова Анна Шатилова, тележурналист лежал в городской клинической больнице имени С.П. Боткина с 10 сентября.Радио Комсомольская правдаПозже появились новые подробности о кончине диктора.StarHit.ruЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаТК ЗвездаЦентральная Служба НовостейФАНПятый каналAnewsТелеканал 360°Политика СегодняСлово и ДелоГазета.RuНевские НовостиНТВРосбалтСобеседникРадио Комсомольская правдаCT newsLife.ruGazeta.SPbАлтапрессПодробнее о событииПеред смертью Игорю Кириллову ампутировали ногиStarHit.ruвчера в 12:59Анна Шатилова рассказала, что близкие скрывали болезнь диктора КирилловаГазета.Ruвчера в 04:34Самое цитируемоеИгорь Кириллов скончался в больнице после ампутации ноги и осложнений ковидаКомсомольская правдавчера в 11:57Диктор Шатилова назвала причину смерти Игоря КирилловаТК Звездавчера в 04:54Диктор Анна Шатилова рассказала, что Игорь Кириллов перенес ампутацию ноги из-за проблем с сосудамиТелеканал 360°вчера в 06:17Диктор Игорь Кириллов лишился ноги незадолго до смертиФАНвчера в 07:13Анна Шатилова: диктор Кириллов умер в больнице от COVID-19РИА Новостивчера в 05:43Показать ещёОценить389Поделиться