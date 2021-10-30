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Анна Шатилова: диктор Кириллов скончался в больнице из-за COVID-19

Народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова рассказала о последних днях жизни легендарного советского диктора Игоря Кириллова.
Центральная Служба Новостей
Советский и российский тележурналист, известный диктор Игорь Кириллов скончался от коронавируса.
Аргументы и Факты
Как сообщила народная артистка РСФСР и коллега Кириллова Анна Шатилова, тележурналист лежал в городской клинической больнице имени С.П. Боткина с 10 сентября.
Радио Комсомольская правда
Позже появились новые подробности о кончине диктора.
StarHit.ru

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