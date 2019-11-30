с чего всё началось

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии. По словам артистки, из-за этого ей пришлось прибегнуть к помощи медиков и провести операцию по уменьшению груди.

Политика Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.

Кино Самые дорогие мультфильмы в мире Рассказываем, в какую круглую сумму обошлись волосы Рапунцель, одежда шотландской принцессы Мериды и путешествия аниматоров в Норвегию в поисках вдохновения для «Холодного сердца».

Футбол Стали известны соперники сборной России на Евро-2020 Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.

Политика МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана Греческий МИД осудил заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Происшествия На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка «Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.

Авто В продаже появилась Lada Vesta с автоматической коробкой передач Как известно, «проба пера» в виде оснащения «Весты» роботизированной коробкой АМТ не удалась – сама трансмиссия получилась не столь надежной, как хотелось бы, да и пользоваться им, судя по отзывам владельцев, оказалось неудобно.

Общество Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола» В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.

Происшествия Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом Тело младенца было обнаружено 30 ноября игравшими неподалеку от реки детьми. Они заметили вмерзший в лед предмет и обратились к взрослым.