Шоу-бизнес
ИзвестияАнна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии. По словам артистки, из-за этого ей пришлось прибегнуть к помощи медиков и провести операцию по уменьшению груди.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Анна Семенович со слезами на глазах призналась, что делала операцию по уменьшению груди
Вокруг ТВвчера в 10:21
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Происшествия
В Забайкалье после падения автобуса с моста погибли 15 человек
В аварии погибли 15 человек, еще 18 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Автобус KIA Granbird направлялся из Сретенска в Читу.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Политика
«За деньгами летали в Монако»: Стали известны «спонсоры» майдана
Политический эксперт Родион Мирошник рассказал о новых признаниях по делу об организации майдана в Киеве в 2014 году.
Авто
Названы изменения с 1 декабря для российских автомобилистов
С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Политика
Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»
Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Происшествия
В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
Десять членов мексиканского наркокартеля и четверо полицейских погибли в результате завязавшейся между ними перестрелки.
Кино
Самые дорогие мультфильмы в мире
Рассказываем, в какую круглую сумму обошлись волосы Рапунцель, одежда шотландской принцессы Мериды и путешествия аниматоров в Норвегию в поисках вдохновения для «Холодного сердца».
Спорт
Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу
Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
Общество
В Евросоюзе начали расследование методов Google по сбору данных
Антимонопольные органы Евросоюза начали расследование в отношении корпорации Google из-за её методов сбора информации.
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на Евро-2020
Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «„Феррари“ сделала мне первый комплимент за 13 лет»
У шестикратного чемпиона мира и у обоих пилотов «Феррари» в конце следующего года истекают контракты.
Биатлон
Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону
Политика
МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана
Греческий МИД осудил заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка
«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Политика
На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
В конце декабря истекает срок действия газового контракта, подписанного Россией и Украиной девять лет назад.
Авто
В продаже появилась Lada Vesta с автоматической коробкой передач
Как известно, «проба пера» в виде оснащения «Весты» роботизированной коробкой АМТ не удалась – сама трансмиссия получилась не столь надежной, как хотелось бы, да и пользоваться им, судя по отзывам владельцев, оказалось неудобно.
Политика
NI: в СССР создали странные автоматы
Общество
Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»
В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
Происшествия
Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом
Тело младенца было обнаружено 30 ноября игравшими неподалеку от реки детьми. Они заметили вмерзший в лед предмет и обратились к взрослым.
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.