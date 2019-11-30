Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияАнна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии. По словам артистки, из-за этого ей пришлось прибегнуть к помощи медиков и провести операцию по уменьшению груди.
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с чего всё началось
Певица и ведущая Анна Семенович страдает от наследственной патологии под названием гигантомастия, об этом она сообщила в эфире
 программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
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