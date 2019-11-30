с чего всё началось

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии. По словам артистки, из-за этого ей пришлось прибегнуть к помощи медиков и провести операцию по уменьшению груди.

Армия и оружие В ДНР двое военных погибли от снайперского огня В результате снайперского огня с украинской стороны убиты двое военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики, еще один военный пострадал, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Технологии В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5 В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.

Политика Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Общество В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.

Здоровье В США официально признали, что некоторые вакцины могут вызывать рак Научными специалистами Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медицинских препаратов из Соединенных Штатов Америки доказано, что различные сезонные вакцины, в том числе от гриппа и ОРВИ, способны вызвать рак.

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.

Общество МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.