Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияАнна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии. По словам артистки, из-за этого ей пришлось прибегнуть к помощи медиков и провести операцию по уменьшению груди.
Читать в источнике
Комментировать69
с чего всё началось
Певица и ведущая Анна Семенович страдает от наследственной патологии под названием гигантомастия, об этом она сообщила в эфире
 программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
РБК00:02

Подробнее о событии

Семенович рассказала о болезни груди

РИА Новостивчера в 21:30

Анна Семенович изменила размер груди перед зачатием ребенка

7Дней.рувчера в 20:00

Семенович призналась, что делала операцию на груди

Московский Комсомолецвчера в 12:45

Анна Семенович уменьшила грудь с девятого до пятого размера

Телепрограммавчера в 17:18

Анна Семенович впервые честно рассказала, как уменьшила грудь с девятого размера до пятого, и объяснила, почему она продолжает расти

Woman.ruвчера в 12:20

Анна Семенович уменьшила грудь до пятого размера

StarHit.ruвчера в 12:00

Анна Семенович со слезами на глазах призналась, что делала операцию по уменьшению груди

Вокруг ТВвчера в 10:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

РБК 06:56
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Армия и оружие

В ДНР двое военных погибли от снайперского огня

В результате снайперского огня с украинской стороны убиты двое военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики, еще один военный пострадал, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.
Взгляд.ру 08:18
Происшествия

В Тунисе 22 человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

RT на русском 07:58
Авто

Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году

Чешская компания Skoda рассекретила планы относительно поставок автомобилей на российский рынок в 2020 году.
Faktom 08:03
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Политика

Соратник Порошенко назвал СНБО Украины посмешищем с клоунами

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос сравнил СНБО со сборищем клоунов, ставших посмешищем.
Народные новости вчера в 21:28
Политика

Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях

Lenta.ru 06:19
Биатлон

Биатлонист Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:09
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости 05:56
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Общество

Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима

Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Известия Мордовии вчера в 09:37
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Политика

Премьер-министры России и Беларуси проведут переговоры 6 декабря

Премьер-министры России и Беларуси договорились провести очередные переговоры в пятницу, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Совмина Беларуси.
Российская газета 07:55
Общество

В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
РИА Новости вчера в 11:46
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Здоровье

В США официально признали, что некоторые вакцины могут вызывать рак

Научными специалистами Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медицинских препаратов из Соединенных Штатов Америки доказано, что различные сезонные вакцины, в том числе от гриппа и ОРВИ, способны вызвать рак.
Ugpressa.ru 29 ноября в 02:15
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российская газета 00:31
Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru вчера в 08:39
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой

Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Вечерняя Москва вчера в 18:20
Происшествия

Медведев поручил Голиковой помочь жертвам ДТП в Забайкалье

Политическая Экспертиза 06:14
Кино

Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Piter.tv 29 ноября в 01:48
Общество

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Misanec.ru 02:10
Происшествия

Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Забайкальский территориальный центр медицины катастроф опубликовал списки пострадавших, доставленных в медучреждения региона.
Zab.RU 05:47
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анна Семенович
Российская актриса
Российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица; бывшая солистка группы «Блестящие».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное