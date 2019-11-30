Шоу-бизнес
ИзвестияАнна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии. По словам артистки, из-за этого ей пришлось прибегнуть к помощи медиков и провести операцию по уменьшению груди.
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Анна Семенович со слезами на глазах призналась, что делала операцию по уменьшению груди
Вокруг ТВвчера в 10:21
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
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В результате снайперского огня с украинской стороны убиты двое военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики, еще один военный пострадал, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.
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В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Политика
Премьер-министры России и Беларуси проведут переговоры 6 декабря
Премьер-министры России и Беларуси договорились провести очередные переговоры в пятницу, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Совмина Беларуси.
Общество
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В США официально признали, что некоторые вакцины могут вызывать рак
Научными специалистами Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медицинских препаратов из Соединенных Штатов Америки доказано, что различные сезонные вакцины, в том числе от гриппа и ОРВИ, способны вызвать рак.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
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Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
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В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Происшествия
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Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Общество
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
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Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье
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Шоу-бизнес
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Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.