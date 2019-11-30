с чего всё началось

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди. По словам артистки, несколько лет назад врачи выявили у нее гигантомастию, которая заключается в аномальном росте молочных желез.

Политика Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Общество Le Monde: Россия одержала победу над алкоголизмом Французское издание Le Monde выложило аналитическую статью, в которой говорится о том, что Россия сумела одержать верх над алкоголизмом.

Футбол В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака» Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Авто Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в Москве По данным прокуратуры, которые цитирует ТАСС, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).

Политика Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета «Заявление Госдепа о заседаниях конституционного комитета, проходящих в Женеве, однозначно подтверждает попытки США вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня», — говорится в заявлении.

Политика Греция обвинила Эрдогана в «военной риторике» в отношении Кипра Греция раскритиковала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), о том, что Анкара не прекратит разведку энергоносителя и бурение на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра.

Общество Назван риск употребления красной икры Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.