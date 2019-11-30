Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuАнна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди. По словам артистки, несколько лет назад врачи выявили у нее гигантомастию, которая заключается в аномальном росте молочных желез.
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с чего всё началось
Певица и ведущая Анна Семенович страдает от наследственной патологии под названием гигантомастия, об этом она сообщила в эфире
 программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
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Политика

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Назван риск употребления красной икры

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