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Газета.RuАнна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, гигантомастия может появится у женщин, у которых грудь больше шестого размера.
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Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма. Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз.
— Анна Семенович, российская актрисаТелеканал 360° 00:16
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Анна Семенович со слезами на глазах призналась, что делала операцию по уменьшению груди
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