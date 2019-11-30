Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuАнна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, гигантомастия может появится у женщин, у которых грудь больше шестого размера.
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Анна Семенович
Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма. Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз.
— Анна Семенович, российская актрисаТелеканал 360° 00:16
с чего всё началось
Певица и ведущая Анна Семенович страдает от наследственной патологии под названием гигантомастия, об этом она сообщила в эфире
 программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
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