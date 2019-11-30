с чего всё началось

Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма. Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз.

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, гигантомастия может появится у женщин, у которых грудь больше шестого размера.

Анна Семенович рассказала о своей болезни

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