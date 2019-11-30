Шоу-бизнес
Газета.RuАнна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, гигантомастия может появится у женщин, у которых грудь больше шестого размера.
Читать в источнике
Оценить
Когда была на консультации у маммолога, то мне посоветовали уменьшить с девятого до пятого размера. Долго выбирала врача, ездила в Германию, была на приеме в Израиле. Но как-то подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звезд.
— Анна Семенович, российская актрисаStarHit.ru 12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Происшествия
В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
Политика
В Севастополе задержали россиянку, работавшую на украинскую разведку
В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянку по подозрению в государственной измене.
Происшествия
В США при крушении самолета погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
Кино
Сегодня в прокат выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Сегодня в России при информационной поддержке Авторадио стартует байопик о легендарном вратаре московского «Динамо» и сборной России, которого до сих пор считают лучшим голкипером в истории футбола.
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Происшествия
ФСБ показала видео задержания членов банды «Шараповские» в Дагестане
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал свою новую девушку
Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Наука
Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин
Показатель SMR, равный 40, показывает, что вероятность смерти космонавта от болезней или травм на 60 процентов ниже, чем у среднестатистического российского мужчины.
Политика
Россия и Украина обсудили вопросы газового транзита
Речь идет об урегулировании взаимных претензий по исполнению контрактов, перспективы прямой покупки газа России для потребителей Украины и условия транзита в Европу со следующего года.
Армия и оружие
Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
Общество
Ди Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии
Актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, заявившего, что тот выделяет деньги неправительственным организациям (НПО) на поджог лесов в Амазонии.
Наука
У хищных динозавров зубы обновлялись каждые два месяца
Американские палеонтологи пришли к выводу, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Происшествия
СМИ рассказали, как остановили напавшего на людей на Лондонском мосту
Вооруженные полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем прохожие остановили злоумышленника, который убил двух человек на Лондонском мосту, сообщает издание Guardian.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Напомним, в запланированном на 9 декабря саммите в нормандском формате примут участие главы государств Франции, Германии, России и Украины.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
Футбол
Состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020
На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
Политика
Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Происшествия
В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
Политика
Госдеп США обеспокоился принятым в России законом об иноагентах
США выразили обеспокоенность решением Совета Федерации одобрить закон, по которому физические лица могут быть наделены статусом иностранных агентов в России.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем незащищенных гетеросексуальных контактов. Об этом напоминает Роспотребнадзор.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.