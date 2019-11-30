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Газета.RuГазета.RuАнна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, гигантомастия может появится у женщин, у которых грудь больше шестого размера.
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Анна Семенович
Когда была на консультации у маммолога, то мне посоветовали уменьшить с девятого до пятого размера. Долго выбирала врача, ездила в Германию, была на приеме в Израиле. Но как-то подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звезд.
— Анна Семенович, российская актрисаStarHit.ru 12:00

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Анна Семенович уменьшила грудь до пятого размера

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