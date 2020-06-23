Общество
ТАССАномальная жара надвигается на европейскую часть России
По данным Гидрометцентра, в Москве во вторник прогнозируется 17-19 градусов тепла, в среду и четверг - 23-25 градусов тепла, в пятницу - 25-30 градусов тепла, в субботу и воскресенье - 26-31 градус тепла.
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с чего всё началось
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. Температура будет достигать 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 22:06
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Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России
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