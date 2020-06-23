Общество

ТАССТАССАномальная жара надвигается на европейскую часть России

По данным Гидрометцентра, в Москве во вторник прогнозируется 17-19 градусов тепла, в среду и четверг - 23-25 градусов тепла, в пятницу - 25-30 градусов тепла, в субботу и воскресенье - 26-31 градус тепла.
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с чего всё началось

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. Температура будет достигать 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 22:06

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Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Комсомольская правда00:31

Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

РБКвчера в 23:58

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

ТАССвчера в 22:06

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

ТК Звездавчера в 22:49

Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

Московский Комсомолецвчера в 22:32

Вильфанд предупредил о жаре в европейской части России

RT на русскомвчера в 22:31

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России

Известиявчера в 23:07
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Происшествия

Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца

Вести.Ru вчера в 14:44
Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Здоровье

В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса

Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости вчера в 11:00
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Шоу-бизнес

Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца

В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ вчера в 04:02
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Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
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Политика

Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 01:17
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Технологии

«Магнит» ведет переговоры с Tele2 о запуске виртуального оператора

О переговорах четвертого по количеству абонентов российского сотового оператора Tele2 и второй по выручке в России продуктовой розничной сети «Магнит» «Ведомостям» рассказали два человека, близких к компаниям – партнерам Tele2.
Ведомости вчера в 17:17
Армия и оружие

Грузинская армия оснащается новой спецтехникой мировых брендов

Sputnik Грузия вчера в 11:44
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Политика

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Интерфакс вчера в 06:34
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Армия и оружие

Российский спецназ обеспечат уникальными парашютами

Gazeta.SPb вчера в 23:30
Футбол

«Интер» может заменить Мартинеса форвардом «Арсенала»

"Интернационале" заинтересован в приобретении нападающего лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.
Газета.Ru 00:41
Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Синхай подчеркивает, что зависимость от систем долларовых расчетов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.
REGNUM вчера в 17:11
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Происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка

По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом.
ТАСС вчера в 12:20
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Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624.
Народные новости 21 июня в 15:11
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
2,3K
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
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Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»

LiveSport.ru вчера в 17:43
Политика

Трамп опроверг данные о расторжении торговой сделки с Китаем

Вашингтон, 23 июня 2020, 05:47 — REGNUM Торговая сделка между США и Китаем продолжает действовать, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 22:47
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Общество

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Общество

Где в Кузбассе за сутки нашли новых пациентов с коронавирусом

На 23 июня в Кузбассе специалисты зарегистрировали 1424 граждан с коронавирусом. Из них 543 человека пошли на поправку, ещё восемь умерли.
ВашГород.ру 00:17
8
Гаджеты

Бюджетный смартфон OPPO A11k получил мощную батарею

На днях китайский производитель электроники OPPO анонсировал новый бюджетный смартфон A11k.
Актуальные Новости вчера в 11:46
Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
2,7K
Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
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Экономика

Мосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке

Московская биржа в понедельник запускает вечернюю сессию на рынке акций.
ТАСС 21 июня в 17:05
2
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Авто

В России снизят налог для старых авто

После обсуждения с общественностью разработан законопроект, согласно которому транспортный налог предполагается снизить для автомобилей старше 10 лет практически во всех группах мощностей.
SpeedMe 01:29
Политика

Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз

США ограничили выдачу ряда временных рабочих виз до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 20:44
10
Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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