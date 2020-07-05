Общество
КоммерсантъАномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля. В Москве 7 июля температура может подняться до 32°С, на юге области — до 33°С. Возможны дожди и грозы.
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"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе", — говорится в метеорологическом прогнозе Гидрометцентра.РИА Новости01:49
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Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Общество
Эксперты назвали губернаторов, чей имидж больше пострадал от пандемии
Во время ограничений из-за коронавируса больше всего пострадал имидж руководителей регионов, а не федеральной власти, показало исследование Sidorin Lab на основе анализа соцсетей.
Коммерсантъ 10:02
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
Футбол
Клопп назвал двух фаворитов этого сезона Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.
Нева Спорт 02:07
Путешествия
Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ
«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Полит.ру вчера в 08:00
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Наука
В России создали кристаллы для сверхбыстрой магнитно-оптической памяти
Ученые нашли у кристаллов из соединения железа, кислорода и бария с вкраплениями титана необычные физические свойства, благодаря которым их можно использовать для создания сверхбыстрой памяти для компьютеров.
ТАСС Наука 02 июля в 09:50
Шоу-бизнес
Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович.
StarHit.ru 06:00
Экономика
РСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата
Около 40% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что в июне деловой климат ухудшился, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Коммерсантъ 10:12
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Армия и оружие
Президент Украины поручил оснастить флот ракетным вооружением
Ранее стало известно, что Киев разместит в Черном и Азовском морях новые ракетные комплексы «Нептун».
Эхо Москвы 06:10
Общество
Ростуризм рассказал о субсидиях для небольших отелей на закупку СИЗ
Небольшие отели вместимостью до 100 номеров получат государственные субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
RT на русском 05:31
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM 03 июля в 12:53
Политика
Путин объяснил правильность поправок к Конституции
Ранее Путин рассказал, что в Конституции СССР была «мина замедленного действия» о праве выхода республик из Союза.
Lenta.ru 06:45
Здоровье
Кардиолог указала на лучший витамин для снижения риска болезней сердца
В результате специалисты получили данные, по которым сердечно-сосудистые заболевания регистрировались значительно чаще у людей со значениями витамина D до 20 нг/мл, тогда как норма — 30-60 нг/мл.
ИА Красная Весна вчера в 14:46
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ
RT на русском 11:31
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Здоровье
Брокколи замедляет процесс старения
Evo-rus.com 08:49
Футбол
«Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью в чемпионате Англии
"Ньюкасл Юнайтед" и "Вест Хэм Юнайтед" сыграли вничью в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2.
Газета.Ru 11:15
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Космос
Впервые за 20 лет воронежцы увидят парад планет
Блокнот Воронеж 07:01
Политика
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
Создание в США аналога российских силовых агрегатов РД-180 не приведет к существенным потерям бюджета.
Lenta.ru 10:53
Общество
Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11