Общество
КоммерсантъАномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля. В Москве 7 июля температура может подняться до 32°С, на юге области — до 33°С. Возможны дожди и грозы.
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с чего всё началось
"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе", — говорится в метеорологическом прогнозе Гидрометцентра.РИА Новости01:49
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Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
Политика
Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР
Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Происшествия
В центре Питера устроили ночное веселье на грани фола
Веселье на грани фола: ночную вечеринку, забыв про все ограничения, устроили в самом центре Санкт-Петербурга на улице Рубинштейна.
Вести.Ru 05:34
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Армия и оружие
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180, прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Коммерсантъ вчера в 16:39
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
Москвичам рассказали о правилах поведения при встрече с кабаном
Дикие кабаны не станут нападать на человека без повода, поэтому при встрече с животным следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание.
Известия 03:23
Футбол
Агент: Хакими покинул «Реал» из-за Зидана
Агент флангового защитника Ашрафа Хакими объяснил, почему футболист сменил «Реал» на «Интер».
Евро-футбол.ру 06:41
Авто
Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
Волга-Медиа вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Телегиным
Российская певица Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 07:31
Общество
В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища
Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru 07:55
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Политика
Зеленский отказался прощать «аннексировавших Крым» людей
Президент Украины Владимир Зеленский отказался прощать тех, кто «аннексировал Крым».
Lenta.ru 08:11
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com 02:52
Общество
Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
Компания Damen Yachting спустила на воду 77-метровое судно La Datcha в портовом городе Флиссинген.
РБК вчера в 17:47
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Ранее профсоюз «Курьер» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что курьеры Delivery Club готовят забастовку 6 июля из-за невыплаты зарплаты.
РБК 06:32
Общество
В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:20
Общество
The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
Автоспорт
Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено
Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 08:13
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 04:00
Общество
200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса
Власти решили изолировать район Сегрия с населением 200 тысяч человек.
Общественная служба новостей вчера в 16:57
Здоровье
Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца
Специалист отметила, что именно витамин D играет немалую роль в профилактике болезней сердца.
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
Общество
Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
Общество
Небольшие отели получат госсубсидии на закупку СИЗ для сотрудников
Небольшие гостиницы объемом до 100 номеров получат государственные субсидии для покупки средств индивидуальной защиты для своих сотрудников.
BFM.ru 06:20
Футбол
Матч с «Крыльями Советов» стал 200-м в карьере Ивелина Попова в РПЛ
В 200 матчах болгарский полузащитник забил 35 голов в РПЛ. Также на счету Попова 28 результативных передач.
Sport24.ru 08:25