с чего всё началось

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля. В Москве 7 июля температура может подняться до 32°С, на юге области — до 33°С. Возможны дожди и грозы.

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

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