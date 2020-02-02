Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияАномально теплая погода снизила добычу Газпрома в январе на 6%

Главной причиной спада стала неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. "Газпром" ожидал, что в 2020 году погода в январе в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем в январе прошлого года. Нынешняя январская погода стала самой теплой за десятилетие.
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с чего всё началось

Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
Интерфакс00:51

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Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Интерфакс00:51

«Интерфакс»: теплая погода в январе снизила добычу «Газпрома» на 6%

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«Газпром» снизил добычу из-за теплой погоды в январе

Lenta.ru02:20

Добыча «Газпрома» в январе упала на 6% из-за аномально теплой погоды

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«Газпром» в январе снизил добычу природного газа по сравнению с 2019 годом

Красная весна02:13

Тёплая зима обвалила добычу «Газпрома»

News.ru07:35

Из-за тёплой зимы добыча «Газпрома» в январе упала до минимума за три года

Говорит Москва14:36
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Экономика

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Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 17205 человек, 361 человек скончался, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
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Политика

Совет директоров НПК «Уралвагонзавод» возглавил Александр Потапов

Александр Потапов занял место председателя совета директоров научно-производственной корпорации (НПК) «Уралвагонзавод» (УВЗ; входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщает газета «Ведомости».
Коммерсантъ 20:28
Общество

В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru 23:26
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Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России

Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.
Faktom 03:12
Происшествия

В МВД Северной Осетии устанавливают личности напавших на журналиста

Сотрудники МВД РФ по Северной Осетии проводят доследственную проверку по делу о нападении на журналиста Дэвида Мамедова и устанавливают личности двоих нападавших, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону в воскресенье.
ТАСС 15:55
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
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Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

РИА Новости 22:16
Политика

Помпео объяснил Казахстану все выгоды сотрудничества с США

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Росбалт 04:47
Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
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Происшествия

Сломавший нос сотруднику Росгвардии боксер пытался забрать наркотики

Газета.Ru 02:27
Армия и оружие

Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией

Около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, сообщают СМИ.
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Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
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Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 18:51
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
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В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости 19:13
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Шнуров высмеял Охлобыстина и Прилепина за создание партии «За правду»

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Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
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Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая — первые после новогодних каникул — открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском 21:08
Общество

В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

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Общество

КНДР остановила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией было приостановлено на неопределенный срок и возобновится в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в Китае.
VSE42.RU 23:29
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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РБК 10:29
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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