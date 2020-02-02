Энергетика
Новые ИзвестияАномально теплая погода снизила добычу Газпрома в январе на 6%
Главной причиной спада стала неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. "Газпром" ожидал, что в 2020 году погода в январе в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем в январе прошлого года. Нынешняя январская погода стала самой теплой за десятилетие.
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с чего всё началось
Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.Интерфакс00:51
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Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Происшествия
Пойман преступник, сбежавший из суда в Новокузнецке
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 361 человека
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 17205 человек, 361 человек скончался, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Совет директоров НПК «Уралвагонзавод» возглавил Александр Потапов
Александр Потапов занял место председателя совета директоров научно-производственной корпорации (НПК) «Уралвагонзавод» (УВЗ; входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщает газета «Ведомости».
Общество
В России захотели ужесточить наказание за шум ночью
Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Авто
Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России
Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.
Происшествия
В МВД Северной Осетии устанавливают личности напавших на журналиста
Сотрудники МВД РФ по Северной Осетии проводят доследственную проверку по делу о нападении на журналиста Дэвида Мамедова и устанавливают личности двоих нападавших, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону в воскресенье.
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Политика
Помпео объяснил Казахстану все выгоды сотрудничества с США
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Происшествия
Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске
Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Армия и оружие
Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией
Около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, сообщают СМИ.
Происшествия
Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка
Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Культура
Шнуров высмеял Охлобыстина и Прилепина за создание партии «За правду»
Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, которое посвятил новой партии Захара Прилепина «За правду».
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая — первые после новогодних каникул — открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Общество
КНДР остановила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса
Железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией было приостановлено на неопределенный срок и возобновится в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в Китае.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Происшествия
В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих
29 ноября прошлого года мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.