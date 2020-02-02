Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияАномально теплая погода снизила добычу Газпрома в январе на 6%

Главной причиной спада стала неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. "Газпром" ожидал, что в 2020 году погода в январе в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем в январе прошлого года. Нынешняя январская погода стала самой теплой за десятилетие.
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с чего всё началось

Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
Интерфаксвчера в 00:51

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Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Интерфаксвчера в 00:51

«Интерфакс»: теплая погода в январе снизила добычу «Газпрома» на 6%

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Добыча «Газпрома» в январе упала на 6% из-за аномально теплой погоды

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Тёплая зима обвалила добычу «Газпрома»

News.ruвчера в 07:35

Из-за тёплой зимы добыча «Газпрома» в январе упала до минимума за три года

Говорит Москвавчера в 14:36
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган пока не общались друг с другом после инцидента в сирийском Идлибе.
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МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

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