Энергетика
Новые ИзвестияАномально теплая погода снизила добычу Газпрома в январе на 6%
Главной причиной спада стала неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. "Газпром" ожидал, что в 2020 году погода в январе в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем в январе прошлого года. Нынешняя январская погода стала самой теплой за десятилетие.
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с чего всё началось
Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.Интерфаксвчера в 00:51
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«Газпром» в январе снизил добычу природного газа по сравнению с 2019 годом
Красная веснавчера в 02:13
Из-за тёплой зимы добыча «Газпрома» в январе упала до минимума за три года
Говорит Москвавчера в 14:36
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Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
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Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов уличен в применении допинга
Политика
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
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Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Политика
МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
Общество
Два граничащих с Китаем района Приморья ввели режим ЧС
В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.
Происшествия
Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили
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Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
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Резонансное убийство пастушки в Крыму раскрыто
Следователи раскрыли резонансное убийство 54-летней пастушки, чье тело было найдено вечером 4 ноября 2019 года в Евпатории близ элеватора.
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В Канаде создали самый большой в мире экзоскелет
Разработанный в Канаде экзоскелет PROSTHESIS включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой аппарат такого типа.
Политика
Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
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Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
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Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Renault представила обновленный Megane
Компания Renault представила обновленное семейство Megane.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
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Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.