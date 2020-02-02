Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Интерфакс»: теплая погода в январе снизила добычу «Газпрома» на 6%

В январе 2020 года добыча природного газа «Газпрома» снизилась на 6% — до 44,3 млрд куб.м. (с 47,32 за январь 2019 года), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои подсчеты на основе оперативных данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
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Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
Интерфакс00:51

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Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Интерфакс00:51

«Интерфакс»: теплая погода в январе снизила добычу «Газпрома» на 6%

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