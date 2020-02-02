Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияАномально теплая погода снизила добычу Газпрома в январе на 6%

Главной причиной спада стала неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. "Газпром" ожидал, что в 2020 году погода в январе в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем в январе прошлого года. Нынешняя январская погода стала самой теплой за десятилетие.
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с чего всё началось

Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
Интерфакс00:51

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Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Интерфакс00:51

«Интерфакс»: теплая погода в январе снизила добычу «Газпрома» на 6%

Коммерсантъ01:29

«Газпром» снизил добычу из-за теплой погоды в январе

Lenta.ru02:20

Добыча «Газпрома» в январе упала на 6% из-за аномально теплой погоды

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«Газпром» в январе снизил добычу природного газа по сравнению с 2019 годом

Красная весна02:13

Тёплая зима обвалила добычу «Газпрома»

News.ru07:35

Из-за тёплой зимы добыча «Газпрома» в январе упала до минимума за три года

Говорит Москва14:36
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В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ, экс-агент британских спецслужб Скрипаль и его дочь Юлия.
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Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%.
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В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
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Общество

Два граничащих с Китаем района Приморья ввели режим ЧС

В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.
Газета.Ru 06:51
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Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

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Вести.Ru 03:40
Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз

RT на русском 19:46
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 17:55
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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 31 января в 11:49
Футбол

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Спортивный директор "Интера" Джузеппе Маротта рассказал, почему им не удалось в январе подписать нападающего "Челси" Оливье Жиру.
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Экономика

Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

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Политика

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США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Шоу-бизнес

Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами

Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей.
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«Ливерпуль» может стать чемпионом Англии через 47 дней

По итогам игрового дня разрыв между командами Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы вырос до 22 очков.
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В Сети появилось видео с места обрушения кафе в Новосибирске

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Транспорт

Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

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В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

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Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
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Серьезный удар по Samsung. Huawei P40 окажется дешевле Huawei P30 и намного дешевле Galaxy S20

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В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

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Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год.
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Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

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Финансы

Для пенсионеров вводят «губернаторские» выплаты

«Губернаторские» выплаты действуют и в Пензенской области.
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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WhatsApp перестал работать на устаревших смартфонах

С сегодняшнего дня WhatsApp перестал работать на устройствах с устаревшими версиями операционных систем.
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Премию «Оскар» доверили вручать Пенелопе Крус и Киану Ривзу

В числе актёров, которым доверили вручать награду "Оскара", оказались Пенелопа Крус и Киану Ривз.
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В России внесли коронавирус в перечень опасных заболеваний

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