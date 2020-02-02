Энергетика
Новые ИзвестияАномально теплая погода снизила добычу Газпрома в январе на 6%
Главной причиной спада стала неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. "Газпром" ожидал, что в 2020 году погода в январе в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем в январе прошлого года. Нынешняя январская погода стала самой теплой за десятилетие.
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с чего всё началось
Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.Интерфакс00:51
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Британский посол в РФ отказалась назвать страну пребывания Скрипалей
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В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
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Два граничащих с Китаем района Приморья ввели режим ЧС
В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.
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Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз
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В РФ вступили в силу новые правила увольнения
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Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
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По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Политика
Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами
Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей.
Футбол
«Ливерпуль» может стать чемпионом Англии через 47 дней
По итогам игрового дня разрыв между командами Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы вырос до 22 очков.
Происшествия
В Сети появилось видео с места обрушения кафе в Новосибирске
Появилось видео с места обрушения кровли в раздевалке кафе в Новосибирске, соответствующую запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Россия из-за вспышки коронавируса с 3 февраля 2020 года приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщили в РЖД.
Кино
В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
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Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
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Гаджеты
Серьезный удар по Samsung. Huawei P40 окажется дешевле Huawei P30 и намного дешевле Galaxy S20
Huawei P40, напомним, приписана SoC Kirin 990, модем 5G Balong 5000 и тройная камера.
Общество
Что изменится в российских законах в феврале 2020 года
Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год.
Финансы
Для пенсионеров вводят «губернаторские» выплаты
«Губернаторские» выплаты действуют и в Пензенской области.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Гаджеты
WhatsApp перестал работать на устаревших смартфонах
С сегодняшнего дня WhatsApp перестал работать на устройствах с устаревшими версиями операционных систем.
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Премию «Оскар» доверили вручать Пенелопе Крус и Киану Ривзу
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Общество
В России внесли коронавирус в перечень опасных заболеваний
В воскресенье, 2 февраля, правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.