Энергетика
Новые ИзвестияАномально теплая погода снизила добычу Газпрома в январе на 6%
Главной причиной спада стала неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. "Газпром" ожидал, что в 2020 году погода в январе в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем в январе прошлого года. Нынешняя январская погода стала самой теплой за десятилетие.
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с чего всё началось
Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.Интерфаксвчера в 00:51
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«Газпром» в январе снизил добычу природного газа по сравнению с 2019 годом
Красная веснавчера в 02:13
Из-за тёплой зимы добыча «Газпрома» в январе упала до минимума за три года
Говорит Москвавчера в 14:36
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