Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияАномально теплая погода снизила добычу Газпрома в январе на 6%

Главной причиной спада стала неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. "Газпром" ожидал, что в 2020 году погода в январе в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем в январе прошлого года. Нынешняя январская погода стала самой теплой за десятилетие.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
Интерфакс00:51

Подробнее о событии

Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Интерфакс00:51

«Интерфакс»: теплая погода в январе снизила добычу «Газпрома» на 6%

Коммерсантъ01:29

«Газпром» снизил добычу из-за теплой погоды в январе

Lenta.ru02:20

Добыча «Газпрома» в январе упала на 6% из-за аномально теплой погоды

Ведомости04:09

В России стали добывать меньше угля

Независимая газета04:20

«Газпром» в январе снизил добычу природного газа по сравнению с 2019 годом

Красная весна02:13

Тёплая зима обвалила добычу «Газпрома»

News.ru07:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:02, Ашберн
Общество

У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак

РБК 12:57
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о двух заболевших коронавирусом гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области.
Интерфакс вчера в 06:35
Происшествия

Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его

Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, сообщает в воскресенье региональное отделение Союза журналистов России.
Интерфакс 09:52
Происшествия

При теракте в Лондоне ранения получили три человека

По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения.
RT на русском 14:34
Хоккей

Кузнецов пытался попасть на скамейку «Питтсбурга», чтобы избежать удаления

Sports.ru 14:10
Теннис

Джокович стал победителем Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Газета.Ru 07:52
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости 05:35
Происшествия

В центре Киева застрелили известного пластического хирурга из Донецка

Погибшим оказался известный пластический хирург из Донецка Андрей Сотник.
Life.ru 15:38
Футбол

«Зенит-2» опубликовал фотографию с Кокориным со сбора в Турции

RT на русском 15:51
Общество

Россия передала Армении тест-системы для определения коронавируса

Российская сторона передала Армении тест-системы для определения коронавируса, сообщила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь минздрава страны Алина Никогосян.
РИА Новости 15:05
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Армия и оружие

Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады.
Lenta.ru вчера в 03:06
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала себя «некрасивую» в 18-летнем возрасте

В прежнее время Екатерина Климова считала себя некрасивой девушкой. Актриса обнародовала в микроблоге фотографию, показав себя 18-летней.
OAnews 12:30
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости 13:39
Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии

РИА Новости 05:27
Шоу-бизнес

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
Политика

Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.
REGNUM 13:55
Футбол

«Монако» проиграл «Ниму», Головин вышел на замену

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде потерпел поражение от «Нима» со счетом 1:3. «Монегаски» вышли вперед на 13-й минуте, когда Виссам Бен-Йеддер с острого угла поразил чужие ворота.
LiveSport.ru вчера в 15:54
Политика

Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей

Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Газета.Ru 08:49
Армия и оружие

В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Газета.Ru 14:09
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Политика

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем

Аббас с самого начала отвергал американскую "сделку века", заявляя, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Эхо Москвы вчера в 08:31
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
РБК 04:51
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Общество

В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
РБК 08:45
Хоккей

В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:31
Политика

Правительство РФ приостановило безвизовые турпоездки в Китай

Безвизовые поездки предусмотрены соответствующим Соглашением между правительствами РФ и КНР.
Российская газета вчера в 12:55
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru 30 января в 23:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное