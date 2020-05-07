Общество

Газета.RuГазета.RuАномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным, необычно жаркая погода для этого времени года ожидается в Уральском федеральном округе и Западной Сибири.
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с чего всё началось

Синоптики прогнозируют аномальную жару в нескольких регионах России

В ближайшие пять дней аномально теплая погода ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 17:40

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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России

Известиявчера в 19:39

Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России

РБК01:05

Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России

Коммерсантъвчера в 21:46

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

Газета.Ruвчера в 21:11

Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах

РИА Новости02:38

В российские регионы нагрянет аномальная жара

РЕН ТВвчера в 18:37

Синоптики прогнозируют аномальную жару в нескольких регионах России

ТАССвчера в 17:40
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Единоборства

Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном

Российская газета вчера в 13:52
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
2,4K
Технологии

Хакеры получили данные миллионов любителей порно

Эксперты сообщили, что сумели получить доступ к семи терабайтам данных любителей порно.
Экономика сегодня вчера в 07:47
8
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
2,8K
Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
75
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
326
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Политика

Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств

В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста 05 мая в 11:09
738
Космос

В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Известия 02:10
Общество

В Красноярском крае введут обязательный масочный режим

В Красноярском крае готовятся ввести масочный режим.
Московский Комсомолец 00:42
32
Культура

Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера

Ранее Роулинг запустила развлекательный сайт с викторинами и занимательными подробностями о придуманном ею мире волшебников, а Британская библиотека совместно с Google Arts and Culture воссоздала в электронном формате выставку "Гарри Поттер: история магии" (Harry Potter: A History of Magic), приуроченную к двадцатилетию выхода первой книги о Гарри Поттере, которое отмечалось два года назад.
Российская газета вчера в 05:33
1
Общество

Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц

Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в столице продлили на месяц.
Агентство Москва 01:53
17
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 05 мая в 07:24
1,7K
Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда вчера в 01:27
160
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,2K
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
38
Общество

18 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Кузбассе

Новые инфицирования зафиксированы на территории Новокузнецка (12), Калтана (2), Белово (1), Кемерово (1), Анжеро-Судженска (1), Новокузнецкого района (1). На 6 мая в Кузбассе 198 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 26 человек выздоровели, в том числе 1 пациент за минувшие сутки, 4 человека с COVID-19 скончались.
Kursk.com вчера в 01:10
53
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
50
Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
1,2K
Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
472
Технологии

Названы легкие способы вычислить пароль знакомого человека

Сотрудники ID Agent отметили, что знакомому с соцсетями человеку легко вычислить принадлежность аккаунта и заполучить доступ, даже если в электронной почте и никнейме нет упоминания имени человека.
Lenta.ru 01:02
Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом

Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.
REGNUM вчера в 00:56
428
Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
5
Общество

Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
3
Кино

Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

iReactor вчера в 11:20
73
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,2K
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
78
Политика

ООН призвала Украину открыть границу с ДНР и ЛНР

Представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на Украине Пабло Матеу призвал открыть перекрытую из-за карантина линию разграничения в Донбассе.
Lenta.ru 02:19
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