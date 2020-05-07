В ближайшие пять дней аномально теплая погода ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным, необычно жаркая погода для этого времени года ожидается в Уральском федеральном округе и Западной Сибири.

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