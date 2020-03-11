Экономика

Live24Live24Аномально выросли продажи смартфонов в России

Эксперты называют этот показатель аномальным, пишет газета «Ведомости». По данным, которыми располагает издание, продажи смартфонов увеличились на 23% в денежном эквиваленте, что принесло 50,4 миллиона рублей. Такого прироста не наблюдалось уже несколько лет.
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с чего всё началось

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.
Ведомостивчера в 17:41

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В России зафиксировали аномальный спрос на смартфоны

News.ru01:52

СМИ сообщили о резком росте продаж смартфонов в России

Говорит Москва04:11

«Ведомости» сообщили о неожиданном резком росте продаж смартфонов в России

Интерфакс03:44

В России зафиксирован аномальный спрос на смартфоны

НТВ05:11

В России аномально вырос спрос на смартфоны

РЕН ТВ00:35

В России аномально выросли продажи смартфонов

Lenta.ruвчера в 18:26

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

Ведомостивчера в 17:41
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Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Энергетика

Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Интерфакс 07:25
Политика

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Известия 08:34
Происшествия

Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти

Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
ТАСС 07:43
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
РИА Новости 07:14
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Российская газета вчера в 03:15
Футбол

Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»

Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Газета.Ru 09:03
Музыка

Группа «Время и стекло» заявила о распаде

Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
Российская газета 07:50
Армия и оружие

Учения НАТО в Норвегии прекратили из-за коронавируса

РИА Новости 08:20
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Газета.Ru 07:59
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Политика

Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги

В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
REGNUM 06:11
Футбол

Футболист «Ганновера» заразился коронавирусом

Защитник «Ганновера» Тимо Хюберс заболел коронавирусом.
Metaratings 08:47
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Общество

Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон

Газета.Ru 07:29
Шоу-бизнес

О состоянии матери рассказала дочь Заворотнюк

Подписчики выразили обеспокоенность, что Заворотнюк отправилась в страну, захваченную коронавирусом, а также задавали массу вопросов о состоянии ее здоровья.
Live24 вчера в 11:17
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Lenta.ru 03:08
Политика

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 06:05
Общество

Правительство Украины ввело трехнедельный карантин в стране

Правительство Украины официально ввело карантин в учебных заведениях страны и запретило проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.
РИА Новости 09:11
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК 08:01
Игры

PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК

Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) заявил в PlayStation Blog, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом.
3DNews вчера в 11:36
Экономика

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
ТАСС 08:25
Происшествия

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Здоровье

Закрытие заводов в Вольске повлияло на заболеваемость раком

Медик начал выступление с краткой информации о работе своего учреждения и состоянии онкозаболеваемости в Вольском районе.
Вольск.ру 09 марта в 08:45
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 03:17
Общество

В Крыму ФСБ задержала четверых экстремистов

Бахчисарай, Крым, 11 марта 2020, 16:06 — REGNUM В Крыму задержали четверых участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 09:06
Происшествия

В Грозном пропали оскорблявшие Кадырова в соцсетях жители Дербента

Русская Планета 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
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