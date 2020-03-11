Экономика
Live24Аномально выросли продажи смартфонов в России
Эксперты называют этот показатель аномальным, пишет газета «Ведомости». По данным, которыми располагает издание, продажи смартфонов увеличились на 23% в денежном эквиваленте, что принесло 50,4 миллиона рублей. Такого прироста не наблюдалось уже несколько лет.
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с чего всё началось
В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.Ведомостивчера в 17:41
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Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) заявил в PlayStation Blog, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом.
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В Крыму ФСБ задержала четверых экстремистов
Бахчисарай, Крым, 11 марта 2020, 16:06 — REGNUM В Крыму задержали четверых участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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